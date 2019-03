Viabilità Versilia: scatta il piano asfaltature su strade provinciali

MASSAROSA – E’ la sp 34 dei Canipaletti in località Stiava (comune di Massarosa) una delle prime strade provinciali in Versilia ad essere interessata dai lavori di rifacimento del manto stradale programmati dalla Provincia di Lucca in queste settimane mentre una seconda fase, che scatterà a giugno, riguarderà soprattutto le strade montane della Valle del Serchio e della Garfagnana.

Un piano di asfaltature della Provincia che, finanziariamente parlando, ammonta a 2,5 milioni di investimento su tutto il territorio, ed è finalizzato ad interventi di messa in sicurezza della pavimentazione stradale, in particolare nelle zone e nei tratti più danneggiati, malmessi o rovinati soprattutto per il passaggio dei mezzi pesanti.

“Si comincia da Massarosa per estendere gli interventi anche ad altri comuni versiliesi attraversati dalla viabilità provinciale – spiega il vicepresidente della Provincia di Lucca Maurizio Verona – . Si tratta di una prima tranche di lavori che consentirà di intervenire nei tratti più disastrati di alcune importanti arterie provinciali nelle tre macro-aree del territorio: circa 35 km lineari se si sommano tutti i tratti di nuovi asfalti previsti. Sul fronte viabilità, sia grazie a queste asfaltature, sia alle risorse confermate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fino al 2023, la Provincia riuscirà ogni anno a sistemare tutti i tratti che necessitano di manutenzione e nuovi asfalti e, quindi, ad investire in uno dei settori strategici di competenza dell’ente”.

Ecco, di seguito, l’elenco delle strade della Versilia su cui la Provincia farà partire i lavori per la posa del nuovo manto di asfalto. Per alcune strade si tratta di rattoppi e sistemazione di buche o avvallamenti, per altre di risanamenti e rifacimenti del manto bituminoso.

Zona di pianura

SP 34 dei Canipaletti: tratto di Stiava (Massarosa);

SP 1 Francigena: Monte Magno – Nocchi (Camaiore);

Zona pedemontana

SP 45 “del Polverificio” – Tratto dal Rio Bonazzera a SS1 Aurelia – (Seravezza);

SP 68 “Variante di Querceta” – (Seravezza);

SP 9 “di Marina” – in tratti dei comuni di Seravezza, Forte dei Marmi e Stazzema;

SP 42 “di Stazzema” – da Ponte Stazzemese (KM0+000) al primo tornante (Km 4+000) vari tratti (Stazzema);

SP 10 “di Arni” – da Iacco km 0+000 alla Risvolta km 1+000 vari rappezzi; Galleria Retignano, poi da Retignano a Levigliani vari tratti, uscita galleria Cipollaio (Stazzema);

SP13 “di Valdarni” – da Ponte del Balzello alla galleria Tre Fiumi vari rappezzi, galleria Tre Fiumi km 16+500 pavimentazione integrale, Tra ponte rio Orso alla curva del depuratore Gaia vari rappezzi (Stazzema).