Viabilità: strade pericolose a Focette, via dossi naturali e nuovo asfalto tra via Mameli-via Cipro

PIETRASANTA – Strade pericolose a Focette. In corso l’intervento di rimozione delle radici e del ripristino del manto stradale tra via Mameli e via Cipro. Il periodo festivo non ha interrotto il piano di interventi programmato dall’amministrazione comunale di Alberto Stefano Giovannetti che sta toccando, in queste ore, uno degli incroci della frazione di Marina resi pericolosi dalla presenza di dossi naturali e radici. Interventi analoghi, ed attesi da anni, sono già stati eseguiti e conclusi a Tonfano e Fiumetto interessando per esempio via Doninzetti-via Catalani, via Pascoli, viale Morin e la pista ciclabile. A seguire i lavori sono arrivati anche il Sindaco, Alberto Stefano Giovannetti ed il Capo di Gabinetto, Adamo Bernardi.

Negli scorsi mesi l’amministrazione comunale aveva già messo in sicurezza l’ingresso alla frazione (lato via Cavour) e fatto eseguire da Gaia Spa i ripristini stradali con relativa segnaletica orizzontale in seguito agli interventi di allaccio alla rete fognaria. Ripristini che hanno interessato circa 1 chilometro di strade: via Italia, tra via tripoli e via Rodi (210 mt), via Mameli tra via Astoria e via Cavour (180 mt), via Malta tra via Astoria e via Cavour (190 mt), via Italia tra via Rodi e via Brescia (320 mt), via F.lli bandiera tra via Italia e via Cavour (70 mt), via Milano tra via Astoria e via Cavour (190 mt).