Viabilità: pronta la mappa dei parcheggi, 1801 stalli a due passi dal centro storico

PIETRASANTA – 1801 stalli tra gratuiti (1284), a pagamento (478) e con disco orario (39) al servizio del centro storico, residenti e turisti. Il più distante si trova a 650 metri a circa 5 minuti a piedi dall’ingresso del borgo. Pronta la mappa dei parcheggi del centro storico elaborata dall’amministrazione comunale di Alberto Stefano Giovannetti per fornire un comodo supporto a turisti e visitatori del centro storico.

La mappa, un semplice pieghevole cartaceo anche in lingua straniera dotato di legenda, dislocazione, posti disponibili, numeri e contatti utili e tutte le informazioni necessarie, sarà tradotta anche in versione digitale per essere sempre fruibile. 19 i parcheggi a disposizione. “La mappa – spiega il Capo di Gabinetto, Adamo Bernardi – sarà distribuita nei punti di informazione, hotel e punti di contatto con turisti e fruitori del centro storico e sarà resa disponibile anche attraverso il sito dove potrà essere scaricata. Pietrasanta è dotata di una grande disponibilità di stalli che si trovano a pochi minuti a piedi dalle mura. In pratica 3 parcheggi su 4 sono gratuiti”.

Le novità in materia di parcheggi sono l’attivazione dell’App “Whoosh!” per il pagamento anche attraverso smartphone e il tagliandino per la sosta di cortesia (15 minuti) automatizzato. Novità che sono ricordate anche nella mappa dei parcheggi.