Viabilità: piano sicurezza stradale, rilevatori di velocità a Vallecchia, Ponterosso e Pontestrada

PIETRASANTA – Installato e già funzionante a Vallecchia, in via Pescarella, alla fine del ponte, poco prima della curva in direzione Pietrasanta, il primo dei tre rilevatori di velocità con display a led che saranno installati in città. Gli altri due saranno installati a Ponterosso e Pontestrada. Avanti tutta con le azioni previste dal piano anti-velocità che l’amministrazione comunale di Alberto Stefano Giovannetti sta calando sul territorio in risposta anche alle richieste dei residenti che chiedono quotidianamente risposte concrete e forti nei confronti di un tema molto delicato come quello della sicurezza stradale.

Richieste arrivate anche attraverso i tanti incontri sul territorio, nelle frazioni, dove gli abitanti manifestano puntualmente insofferenza e disagi di fronte alla forte velocità dei veicoli (anche di fronte a limiti ben evidenti) e al non rispetto delle più semplici norme di comportamento civile.

“Utilizzeremo tutti gli strumenti e la tecnologia che la legge ci mette a disposizione come dissuasori, attraversamenti pedonali, velox e telecamere – spiega Andrea Cosci, Assessore alla Polizia Municipale – per raggiungere gli obiettivi di sicurezza stradale che i cittadini ci hanno affidato e che sono inseriti nel nostro programma di mandato. Questi obiettivi saranno raggiunti anche con una manutenzione delle strade importante con asfaltature di decine di chilometri nei prossimi anni. Anche questa è sicurezza. Nella fattispecie dei rilevatori di velocità il loro obiettivo è indurre gli automobilisti a rallentare e a non superare i limiti ed evitare incidenti nei centri abitati e nei punti ad alta intensità”.