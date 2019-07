Viabilità: intervento parcheggio all’Accademia (davanti Liceo), più sicurezza e meno polvere

PIETRASANTA – Più sicurezza, più decoro e meno…polvere. Queste le ragioni alla base della manutenzione del parcheggio “sterrato” di via Provinciale Vallecchia di fronte al Liceo Artistico in località Accademia. Dopo l’installazione della staccionata in legno, più funzionale all’ordine e al decoro, l’amministrazione comunale di Alberto Stefano Giovannetti sta provvedendo in queste ore a portare avanti un altro piccolo intervento migliorativo delle aree di parcheggio gratuite cittadine.

L’intervento, che consiste nella posa di un particolare stabilizzante drenante, va finalmente ad eliminare fastidiose buche per pedoni ed automobilisti, il formarsi di pozze di acqua in caso di pioggia e soprattutto il sollevamento di polvere dovuto alla presenza di terra e sassi. A seguire l’intervento è arrivato il Sindaco, Alberto Stefano Giovannetti che aveva assicurato, in campagna elettorale, un intervento migliorativo per questa aree parcheggio molto utilizzata da residenti e turisti. Altri interventi in corso sul fronte della sicurezza stradale, viabilità e decoro riguardano il rifacimento della segnaletica orizzontale e ripristini stradali.

L’intervento al parcheggio di via Provinciale Vallecchia è uno dei dieci parcheggi liberi e gratuiti nelle immediate vicinanze del centro storico inseriti nella mappa elaborata dal Comune di Pietrasanta. La mappa, un semplice pieghevole cartaceo anche in lingua straniera dotato di legenda, dislocazione, posti disponibili, numeri e contatti utili e tutte le informazioni necessarie, è disponibile sul sito www.comune.pietrasanta.lu.it

L’altra novità in materia di parcheggi è rappresentata dall’attivazione dell’App “Whoosh!” per il pagamento anche attraverso smartphone e il tagliandino per la sosta di cortesia (15 minuti) automatizzato. Novità che sono ricordate anche nella mappa dei parcheggi.