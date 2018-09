Viabilità: in corso ripristini dell’asfalto a Marina di Pietrasanta

MARINA DI PIETRASANTA – In corso i ripristini dell’asfalto in alcuni tratti di via Setteponti, via Barcaio, viale Apua e via Leopardi così come da accordi tra Gaia Spa e Comune di Pietrasanta. I tratti interessati erano stati oggetto, nei mesi scorsi, dell’importante intervento di completamento della rete fognaria secondo l’accordo di programma per la tutela delle foci fluviali e delle acque marino costiere delle riviera apuo-versiliese.

Nei prossimi giorni sarà eseguito anche il ripristinato dell’asfalto di Focette e più precisamente in via Italia, via Mameli e via Malta dove è stata finalmente creata la rete fognaria. Complessivamente, negli ultimi due anni, sono stati realizzati o sono in corso di realizzazione grazie all’accordo tra Gaia Spa e Comune di Pietrasanta, circa 3 chilometri di nuova rete fognaria. Si tratta di lavori che hanno la finalità di ottenere il miglioramento delle condizioni igienico sanitarie consentendo l’allacciamento delle utenze alla nuova fognatura nera, contribuendo alla riduzione dei fenomeni inquinanti presenti in prossimità delle foci dei principali fossi presenti nella piana Versiliese, in particolare del fosso Fiumetto. “Il potenziamento della rete fognaria – spiega Alberto Giovannetti, Sindaco di Pietrasanta – così come il contrasto al dissesto idrico sono due capisaldi del nostro programma di mandato se vogliamo da una parte evitare nuovi divieti di balneazione e dall’altra rendere sicuro il nostro territorio, le nostre aziende e le nostre case. Ci vedremo presto con Gaia Spa per pianificare nuovi lotti di rete fognaria. Con il Consorzio di Bonifica lo abbiamo già fatto ed abbiamo già avviato un percorso di collaborazione per rendere più efficace l’azione su canali e fossi”.