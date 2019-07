Viabilità: gli impegni della Provincia in Versilia tra lavori effettuati, in corso d’opera e programmati

VERSILIA – Continua l’impegno della Provincia sul versante viabilità, il Vicepresidente Maurizio Verona fa il punto della situazione in Versilia, interessata in questo periodo da diversi interventi da parte dell’Ente di Palazzo Ducale.

<<Nonostante la nota carenza di finanziamenti che caratterizza oramai da alcuni anni il bilancio dell’Ente, a causa dei tagli draconiani imposti dallo Stato centrale – sottolinea Verona – la Provincia è impegnata in diversi interventi: dal viadotto di Querceta alle asfaltature già effettuate e programmate su diverse arterie provinciali, fino ai lavori di straordinaria manutenzione previsti nel piano triennale per la messa in sicurezza sulla SP 10 di Arni, sulla SP 34 dei Canipaletti. Infine vorrei scusarmi per il ritardo nella manutenzione ordinaria, lo sfalcio dell’erba sulle strade provinciali, ma stiamo provvedendo a intervenire>>.

Ecco il dettaglio degli interventi:

Viadotto di Querceta nel territorio comunale di Seravezza – la Provincia ha segnalato come di alta priorità l’intervento di ristrutturazione del viadotto al momento della richiesta di monitoraggio dei ponti di competenza, effettuata nell’agosto scorso dal Governo, dopo il crollo del Ponte Morandi a Genova.

E’ stato affidato l’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva del consolidamento e ristrutturazione del viadotto al Prof. Ing. Bartelletti, che sta attualmente lavorando alla realizzazione dell’intervento.

Per fine agosto è previsto il deposito al Genio Civile del progetto per l’ottenimento del parere necessario per avviare i relativi lavori per i quali la Provincia è in attesa del finanziamento statale.

Tale procedura è in atto anche su altri ponti del territorio provinciale.

Asfaltature effettuate – nei mesi scorsi la Provincia ha provveduto ad asfaltare alcuni tratti di viabilità di propria competenza.

Lavori di asfaltatura hanno interessato parte della SP 34 dei Canipaletti, della SP 9 di Marina e della SP 10 di Arni.

Asfaltature programmate nelle prossime settimane – lavori di asfaltatura interesseranno la SP 42 di Stazzema, la SP 68 Variante di Querceta, la SP 45 del Polverificio, la SP 1 Francigena nel territorio camaiorese e la SP 13 di Valdarni, tratto Stazzema.

Di seguito le realizzazioni previste per il triennio 2019-2020-2021 per le quali sono state già attivate le procedure di progettazione (gli interventi sono già totalmente finanziati): consolidamenti del ciglio di valle della strada programmati sulla SP 34 dei Canipaletti e sulla SP 45 del Polverificio a Querceta. Primi interventi di messa in sicurezza sono previsti sulla SP 10 di Arni.