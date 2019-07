Viabilità: Focette come il centro storico, attivi i varchi elettronici con telecamere

VERSILIA – Focette come il centro storico. Attivi i varchi elettronici con telecamere che delimitano la Zona a Traffico Limitato. Da venerdì 5 luglio i display presenti all’ingresso e all’uscita di via Carducci, l’asse principale che taglia dal lungomare viale Roma fino alla via Statale Aurelia, sono accesi. L’area delle Focette sarà delimitata dalla presenza dei pilomat che conservano la loro finzione originaria. Alla frazione potranno accedere solo i residenti ed i possessori dei permessi. Le telecamere hanno già oggi una doppia finalità: sorvegliare senza sosta, h24, chi entra ed esce dalla frazione con i mezzi e fungere da deterrente contro vandalismi e micro-delinquenza purtroppo frequente soprattutto nel weekend vista la presenza di numerosi locali notturni. Era uno dei punti del programma del mandato elettorale dell’amministrazione comunale di Alberto Stefano Giovannetti e degli impegni nei confronti dell’associazione Pro-Focette. Il prossimo step, per la frazione, sarà la riattivazione della fontana del Porcinai e la posta della scultura di Alfredo Sasso per cui è in lavorazione, proprio in questi giorni, la base in marmo. Un intervento, da tempo atteso, che riqualificherà l’ingresso lato mare alla frazione.

<<Diamo così finalmente una risposta concreta ai residenti che convivono, soprattutto in estate, con la presenza dei locali notturni – spiega Andrea Cosci, Assessore alla Polizia Municipale –. Stiamo cercando insieme a tutti gli attori, imprese, balneari, residenti, un equilibrio partendo da regole certe e dal loro rispetto. Così come per il centro storico la Ztl porterà benefici enormi per i residenti da più punti di vista. I varchi in questa fase saranno utilizzati anche per monitorare il passaggio dei mezzi mentre avranno già una funzione di sicurezza>>.

La Ztl sarà attivata, fermo restando l’orario dalle 22.30 alle 6.00, nei giorni prefestivi da gennaio a giugno, il venerdì, sabato, domenica e prefestivi a luglio, tutti i giorni ad agosto mentre a settembre il venerdì, sabato e domenica e prefestivi per i primi due weekend del mese e nei prefestivi per i restanti due. Ad ottobre e novembre sarà attivata invece sono nei giorni prefestivi.