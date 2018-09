Viabilità: da lunedì via dei Colombini a Capannori torna a senso unico

CAPANNORI – Prosegue l’ avanzamento del cantiere per il risanamento della rete fognaria nel centro di Capannori.

A partire da lunedì 24 settembre via dei Colombini, attualmente a doppio senso di marcia, tornerà a senso unico. Nella giornata di domani (domenica) infatti tornerà percorribile in gran parte l’incrocio tra via Carlo Piaggia e la via Romana per cui viene meno la necessità del doppio senso di marcia in via dei Colombini.

Da oggi inoltre sarà ripristinato il doppio senso di marcia in via Carlo Piaggia agevolando così il raggiungimento delle scuole e l’accesso alle attività commerciali.