Viabilità: Carnevale Pietrasantino, tutte le modifiche

PIETRASANTA – Carnevale Pietrasantino: ecco le modifiche alla viabilità in vigore per le giornate di domenica 24 febbraio e martedì 5 marzo (martedì grasso) previste dal Comune di Pietrasanta per garantire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza e senza disagi per i partecipanti. In Piazza Matteotti c’è il divieto di sosta dalle ore 7.00 alle ore 21.00 fra l’aiuola semi centrale ed il Municipio; divieto di sosta dalle ore 10.00 alle ore 21.00 su tutta la rimanete area della piazza. In Via Provinciale Vallecchia, Viale San Francesco, Viale Marconi ed in Piazza Matteotti divieto di transito e di sosta dalle ore 11.00 alle ore 21.00 (fino a completa pulizia della strada e rimozione dei new jersey). Modifica alla viabilità interesseranno anche il centro urbano con la sospensione della sosta regolamentata a tempo (con disco orario) dalle 10.00 alle 21.00; via del Marzocco e via XX Settembre sospensione della ZTL e/o APU, nell’orario di massima dalle 7.30 alle 22.00. Libero transito e possibilità di sosta per i soli autorizzati ZTL e per i veicoli del servizio Disabili con apposito contrassegno; divieto di transito e sosta sul viale Marconi, da viale S. Francesco e via AVIS donatori di sangue;

I veicoli in transito lungo la S.S n 1 “Aurelia” provenienti da nord (Massa), per raggiungere la Sarzanese o la porzione sud del centro di Pietrasanta , dovranno raggiungere l’intersezione con via Santini e salire in direzione monti; dalla Sarzanese o dal centro- sud d Pietrasanta, per raggiungere le frazioni di Capriglia o via Provinciale Vallecchia, si potrà percorrere la statale “Aurelia” verso nord (Querceta/Massa) e proseguendo oltre la rotatoria via AVIS – via 1° maggio, imboccare la Bretellina al km 368+700 posta a nord del centro cittadino.

Per chi arriva da via Provinciale Vallecchia c’è la possibilità di superare il centro cittadino proseguendo verso mare alla nuova rotatoria fino alla S.S n 1 “Aurelia”; il ramo fra la rotatoria e viale S. Francesco diverrà “strada a fondo chiuso” all’altezza di via Turati; la Provinciale è interdetta all’altezza di viale S. Francesco; accesso al Centro Storico (lato nord) e alla frazione di Capriglia consentito solamente percorrendo l’itinerario via Turati, via Castellacci, viale S. Francesco, via Martiri di S. Anna, via Capriglia fino all’area di parcheggio di piazza Statuto. Da qui possibilità di proseguire verso via del marzocco, via XX Settembre, vicolo Porta a Lucca, via Garibaldi i direzione sud; viale S. Francesco a senso unico mare monti fra via Provinciale Vallecchia e via Martiri di S. Anna; via Castellacci, all’immissione su v.le S. Francesco, obbligo di svolta a sinistra (lato monti); via Martiri di S.Anna a senso unico da viale S.Francesco a via Capriglia; via dei Frati, all’immissione du v.le S. Francesco, obbligo di proseguire dritto ed uscita attraverso via Capriglia; senso unico alternato regolato da impianto semaforico mobile fra via Martini di S. Anna e piazza Statuto, fino all’avvenuta riapertura di piazza Matteotti; obbligo di proseguire dritto, all’intersezione con via martiri di S. Anna per i veicoli provenienti dal ramo a mare; piazza Statuto, all’uscita dal parcheggio interno all’anello alberato, segnale “uscita tutte le direzioni” per svolta a sinistra e prosecuzione in via del marzocco-piazza Duomo- via XX settembre – vicolo porta a Lucca- via Garibaldi sud, fino a via Sauro, svolta a destra per la sola direzione “Capriglia”; viale Orbedan, “strada a fondo chiuso” all’intersezione con la traversa via Crocialetto-viale Oberdan, senso unico nord-sud si questa piccola traversa, creando così un lungo circuito lungo via Crocialetto-lungoferrovia- via caduti lager nazisti fino a piazza Stazione; via Crocialetto divieto di transito fra viale Oberdan e la piccola traversa che si congiunge con il viale Oberdan; S.S n 1 “Aurelia”, sospensione della pista ciclabile da viale Apua a via Osterieta dalle ore 8.00 alle 24.00, per consentire la sosta; via Valdicastello Carducci, divieto di sosta fra la via tre Fontane, lato sbocco a mare e circa 20 metri a monte del ramo di via Tre Fontane posto in quella direzione, dalle ore 8.00 alle 19.00

Per consentire il trasferimento del carro di Carnevale della contrada Valdicastello è istituito per domenica 24 febbraio il divieto di sosta ambo i lati, con obbligo di rimozione forzata, dalle 8.00 alle 20.00 lungo il tratto di via Valdicastello Carducci compreso fra via Piagge e p.zza don Raglianti, con esclusione del parcheggio adiacente il lato Chiesa, ed in proseguimento per circa 50 m in direzione monti, fino al ponte che conduce agli ex stabilimenti Edem. Divieto di transito nel momento del passaggio del carro lungo tutto l’itinerario: via Valdicastello Carducci, via Garibaldi, via Sauro, p.zz Carducci, v.le Oberdan, p.zza Matteotti e viceversa.