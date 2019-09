Viabilità, alcune modifiche a Quiesa e Bargecchia

MASSAROSA – Piccole modifiche in vista alla viabilità comunale. La prima riguarda via del Molinaccio a Quiesa. Nel tratto a senso unico della strada infatti sarà vietata la sosta agli autocarri (ossia ai mezzi superiori ai 35 quintali) anche negli stalli che si trovano di fianco alla gora. Sarà anche realizzato un nuovo attraversamento pedonale in prossimità del civico 288 di via del Molinaccio. Lo stabilisce una ordinanza (la n.176) della polizia municipale del 8 agosto che va a rispondere alle richieste delle famiglie residenti nella zona che lamentavano scarsa visibilità per chi doveva immettersi sulla strada stessa.

A seguito di altre segnalazioni pervenute in Comune la polizia municipale, con ordinanza (n.175) del 7 agosto, stabilisce qualche novità anche per la frazione di Bargecchia. Per l’intera via delle Sezioni infatti sarà istituito il divieto di sosta permanente con rimozione coatta: un provvedimento reso necessario anche per garantire la sicurezza dei pedoni in assenza di marciapiede.