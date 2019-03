Viabilità: al via i lavori di asfaltatura sulle strade provinciali in Mediavalle e Garfagnana

CASTELNUOVO – Si concentreranno soprattutto nella zona della Mediavalle del Serchio e della Garfagnana gli interventi di asfaltatura sulle strade provinciali del territorio partiti in questi giorni nella Piana di Lucca e in Versilia.

L’elenco delle strade interessate, in questo caso, è più fitto sia perché in Valle del Serchio e Garfagnana ci sono più strade di competenza provinciale, sia perché qui le condizioni atmosferiche oltre ai volumi di transito giornalieri incidono particolarmente sulle condizioni del manto stradale.

I lavori per la posa in opera del nuovo tappeto di asfalto fanno parte del ‘pacchetto’ più complessivo che ammonta a 2,5 milioni di investimento sul territorio, ed è finalizzato ad interventi di messa in sicurezza della pavimentazione stradale, in particolare nelle zone e nei tratti più danneggiati, malmessi o rovinati soprattutto per il passaggio dei mezzi pesanti.

Ad una prima fase di lavori previsti in queste settimane, ne seguirà un’altra a giugno con ulteriori interventi che completeranno il quadro previsto dall’ufficio tecnico provinciale che si è confrontato con i vari sindaci del territorio per mettere a punto l’elenco dei lavori prioritari. I lavori sulla provinciale Lodovica n. 2 a Pian della Rocca, ad esempio, cominceranno a giugno.

Soddisfatto il consigliere provinciale con delega alla viabilità della Garfagnana Andrea Carrari che sottolinea “l’impegno massiccio della Provincia su una delle due competenze principali dell’ente con un investimento cospicuo: oltre 2,5 milioni di euro a cui si aggiungeranno nei prossimi anni altre risorse messe a disposizione dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fino al 202”3.

“Le strade provinciali di Mediavalle e Garfagnana – dichiara Carrari – sono soggette a forte usura e necessitano di continui interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Ora finalmente grazie ai fondi a disposizione, siamo riusciti a varare un Piano di asfaltature a macchia di leopardo dove le zone montane e pedemontane vedranno attuare molti lavori per migliorare la sicurezza stradale”.

Ecco, di seguito, l’elenco delle strade della Valle del Serchio e della Garfagnana su cui la Provincia farà partire i lavori per la posa del nuovo manto di asfalto. Per alcune strade si tratta di risanamenti e rifacimenti veri e propri del manto bituminoso, in altre zone di rattoppi e sistemazione di buche o avvallamenti.

Zona pedemontana

SP13 “di Valdarni” (Comune di Castelnuovo Garfagnana);

SP58 “Passerella di Bolognana” (Gallicano);

SP38 “di Coreglia” – (Coreglia Antelminelli);

SP 41 “di Molazzana” – tornanti nei pressi del Km2 (Molazzana);

SP7 “di Barga “ – in vari tratti ( Barga);

SP11 “del Saltello” (Barga);

SP40 “Gallicano Mologno” – alcuni tratti da Gallicano al Ponte sul Serchio (Gallicano);

SP 43 “di Monteperpoli” – nel comune di Gallicano e in loc. S.Carlo (Castelnuovo Garfagnana);

SP39 “di Vergemoli” (Fabbriche di Vergemoli);

SP37 “di Fabbriche di Vallico” – alcuni tratti nel comune di Borgo a Mozzano e altri in quello di Fabbriche di Vergemoli;

SP 55 “di Boveglio” – (Villa Basilica);

SP56 “di Valfegana” – (Bagni di Lucca);

SP32 “di Pescaglia” – (Pescaglia);

SP 60 vari interventi sull’intero tratto (Pescaglia);

SP20 “Calavorno Campia” (Borgo a Mozzano e Gallicano);

SP2 “Lodovica” dal ponte di Rivangaio al ponte Celetra, dalla rotonda di Valdottavo km6+000 fino a fine abitato Diecimo 9+500 rappezzi di estesa dimensione, dal campo sportivo di Borgo a Mozzano 10+500 al km 12+000, dal km 12+500 al km 14+000 alcuni rappezzi su cedimenti stradali, km 14+700 rifacimento integrale della curva con asfalto ad alta aderenza (curva cartiera Wepa), da pian della Rocca nord km 16+000 a Calavorno km 17+500 ripristino ampie zone di pavimentazione (Borgo a Mozzano).

zona montana

SP 12 di Pradarena – Comune Sillano Giuncugnano;

SP 14 di Sillano (comune di Piazza al Serchio);

SP 16 di San Romano. Tratti nel comune San Romano in Garfagnana e altri nel comune di Pieve Fosciana;

SP 50 di Vagli nel Comune di Camporgiano, di Careggine e di Vagli di Sotto;

SP 51 di Minucciano – comuni di Minucciano e Piazza al Serchio;

SP 59 di Minucciano-Pieve S. Lorenzo – (Minucciano);

SP 67 di Magliano-Ponteccio-Dalli-Sillano – Comune di Sillano Giuncugnano;

SP 69 Castelnuovo-Colle-Careggine – comune di Careggine e comune di Castelnuovo di Garfagnana;

SP 71 di San Pellegrino in Alpe (Castiglione di Garfagnana);

SP 72 del Passo delle Radici – Villa Collemandina e Castiglione di Garfagnana.