Viabilità: al via i lavori di asfaltatura sulle strade provinciali della piana di Lucca

LUCCA – Sono scattati oggi, martedì 19 marzo, i lavori di asfaltatura del manto stradale su alcune arterie della Piana di Lucca che rientrano nel più ampio Piano di sistemazione delle arterie di competenza provinciale 2019 su gran parte del territorio.

Un piano di asfaltature che, finanziariamente parlando, ammonta a 2,5 milioni di investimento su tutto il territorio, ed è finalizzato ad interventi di messa in sicurezza della pavimentazione stradale, in particolare nelle zone e nei tratti più danneggiati, malmessi o rovinati soprattutto a causa del transito dei mezzi pesanti.

Ad una prima fase di lavori previsti in queste settimane, ne seguirà un’altra, a giugno, in piena bella stagione con altri interventi che completeranno il quadro previsto dall’ufficio tecnico provinciale che si è confrontato con i vari sindaci del territorio per mettere a punto l’elenco dei lavori prioritari.

Oggi è cominciato l’intervento sulla sp 74 del Frizzone (Capannori) sulla strada che scavalca la ferrovia all’uscita del casello autostradale dell’A11. In particolare questo intervento si presenta particolarmente importante poiché una rampa del cavalcaferrovia soprattutto in una corsia presenta avvallamenti e buche causate dall’intenso volume di tir che transitano in questa zona vicina all’autostrada. Proprio per creare meno disagi agli automobilisti la Provincia ha previsto in questo caso lavori sia diurni che notturni.

<<Con 2,5 milioni di euro a disposizione siamo in grado di asfaltare diversi tratti degli oltre 550 km di strade di nostra competenza – spiega il presidente della Provincia Luca Menesini – . Si parla di una prima ‘tranche’ che consentirà di intervenire nei tratti più disastrati di alcune importanti arterie provinciali nelle tre macro-aree del territorio: circa 35 km lineari se si sommano tutti i tratti di nuovi asfalti previsti. Sul fronte viabilità, sia grazie a queste asfaltature, sia alle risorse confermate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fino al 2023, riusciremo ogni anno a sistemare tutti i tratti che ne necessitano di manutenzione, stendere nuovi asfalti e quindi ad investire in uno dei settori strategici di competenza delle Province. Sono da sempre convinto che avere strade perfettamente percorribili e sicure è una prerogativa degli enti locali che lavorano per dare ai cittadini servizi migliori e realizzare opere pubbliche che aumentino la qualità della vita di tutti i giorni>>.

Ecco, di seguito, l’elenco delle strade della Piana di Lucca su cui la Provincia farà partire i lavori per la posa del nuovo manto di asfalto. Per alcune strade si tratta di risanamenti e rifacimenti veri e propri del manto bituminoso, in altre zone di rattoppi e sistemazione di buche o avvallamenti.

Sp 1 Francigena – nel tratto loc. la Tabarana (Lucca) e a S. Martino in Freddana (Pescaglia);

SP 25 Del Morianese: (Lucca);

SP 27 di Sottomonte (Capannori);

SP 74 del Frizzone (Capannori);

SP 61 Variante di Porcari sia nel tratto capannorese, sia in un tratto ricadente nel comune di Porcari;

Sp. 3 Lucchese- Romana: (Altopascio);

SP 29 (Viale Europa di Marlia) Capannori;

SP 4 Mammianese: in loc. Caporaletto (Montecarlo);

SP 6 traversa Valdinievole (Altopascio)

SP 36 dei Biagioni (Altopascio).