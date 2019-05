Via Francigena Entry Point aderisce alla Notte dei Musei e ad Amico Museo 2019

LUCCA – Aria di primavera nei musei lucchesi fino al 2 Giugno 2019 aprono le loro porte con visite guidate, esposizioni straordinarie, animazioni e laboratori per bambini e adulti.

Il Via Francigena Entry Point (ex casa del boia Lucca) aderisce in questo contesto alla Notte dei musei del 18 maggio e ad Amico Museo 2019.

In collaborazione con l’Amministrazione Comunale e con le altre realtà museali lucchesi, è stato redatto un ricco calendario di eventi che trovate nella pagina web dedicata.

Il museo multimediale sulla Via Francigena, Via Francigena Entry Point aderisce con eventi pensati per adulti e bambini: primo fra tutti, in occasione della Notte dei Musei, il 18 maggio vi sarà un’apertura serale straordinaria dalle 21.00 alle 22.30 con visita guidata al baluardo e al Museum.

Ingresso libero, costo € 2,00 per visita guidata – prenotazione obbligatoria

Il 24 maggio 2019 dalle 21 alle 22.30 ci sarà un percorso itinerante alla scoperta dell’edilizia medievale lucchese, con ritrovo presso il museo, via dei Bacchettoni 8, Abitare nel Medioevo.

Per i bambini un momento speciale con un laboratorio creativo A tavola nel medioevo: cosa si mangiava nel medioevo? Scopriamo insieme decorando il nostro piatto!

Costi € 5,00 a persona solo percorso itinerante, € 10,00 prezzo per famiglie composte da 4 persone, € 2,00 per ogni persona in più. Gli adulti possono partecipare al percorso e i bambini rimangono al museo con un animatore per il laboratorio. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Ultimo appuntamento il 31 maggio 2019 dalle 21 alle 22.30: un percorso itinerante Lucca e le mura, alla scoperta del cerchio murario lucchese, con ritrovo presso il museo via dei Bacchettoni 8, per i bambini laboratorio creativo Alla difesa della città!

Scoprendo insieme la storia delle mura, i bambini potranno costruire un elemento pop-up delle mura stesse.

Costi € 5,00 a persona solo percorso itinerante, € 10,00 prezzo per famiglie composte da 4 persone, € 2,00 per ogni persona in più. Gli adulti possono partecipare al percorso e i bambini rimangono al museo con un animatore per il laboratorio. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA.

Per info e prenotazioni invia una mail o chiama al museo

Via Francigena Entry Point – ex Casa del Boia

via Bacchettoni 8, Lucca

ph. 0583.496554

info@nullviafrancigenaentrypoint.eu

www.viafrancigenaentrypoint.eu