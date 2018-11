Via del Brennero ancora a senso unico per il completamento dei lavori Geal per la nuova condotta idrica

LUCCA – Prorogata l’ordinanza relativa alla regolazione del traffico sulla via del Brennero dove Geal spa sta realizzando la posa della nuova tubatura che alimenterà l’acquedotto urbano di Lucca collegando la cosiddetta cabina Orzali alla Centrale dell’acquedotto. Pertanto dalle ore 6 di sabato 17 fino alle ore 18 venerdì 23 novembre la via del Brennero resterà come nei giorni scorsi a senso unico in direzione nord (verso Ponte a Moriano) nel tratto fra via Matteo Civitali e via dei Salicchi. La circolazione veicolare proveniente da Ponte a Moriano sarà deviata sulla viabilità circostante come indicato in loco dalla cartellonistica.