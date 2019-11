“Vetrina delle vetrine”: conclusa la prima fase, a dicembre pronta l’app

LUCCA – Incontro conclusivo martedì pomeriggio a Palazzo Sani, sede di Confcommercio Lucca, per la prima fase di “Vetrina delle vetrine”, progetto che vede coinvolti Comune (che si è aggiudicato un bando ad hoc dell’autorità regionale della partecipazione) e Confcommercio, in collaborazione con la società Pro. Ge. Com e l’agenzia On Web, che prevede la realizzazione di una nuova applicazione per smartpohone che consentirà alle attività commerciali iscritte (gratuitamente) di promuovere i propri negozi e al cittadino che scaricherà la app di “entrare” virtualmente all’interno di questi negozi, conoscendone servizi e prodotti offerti.

La prima parte del progetto si è conclusa appunto a Palazzo Sani, sede del sesto e ultimo incontro di un percorso partecipativo partito qualche settimane fa per illustrare il progetto a commercianti e cittadini del territorio: per questa ragione, prima di quella odierna, si sono svolte riunioni a Ponte a Moriano, Sant’Anna, San Concordio, Arancio e Borgo Giannotti a cui hanno preso parte numerosi partecipanti.

Martedì pomeriggio, al termine della riunione a Palazzo Sani, si è svolta a seguire la conferenza stampa riepilogativa di questa prima fase del progetto, alla presenza degli assessori comunali Gabriele Bove e Valentina Mercanti, del direttore di Confcommercio Rodolfo Pasquini, dal presidente del Centro commerciale Città di Lucca Matteo Pomini e dell’amministratore unico della società Pro. Ge. Com Federico Binaglia.

Conclusa questa prima fase – servita a raccogliere le osservazioni dei commercianti e dei cittadini che hanno preso parte agli incontri sul territorio, l’applicazione “Vetrina delle vetrine” verrà integrata e completata, in modo da essere pronta per essere scaricata gratuitamente sugli smartphone con sistemi operativi iOs e Android all’inizio di dicembre.