Verso le amministrative 2019: per Svolta Comune parla Giovanni Marchi

CAPANNORI – <<Siamo certi che alle prossime elezioni amministrative del 2019, la vittoria del centro-destra sia tranquillamente alla portata della coalizione. Ma affinché questo avvenga, dobbiamo crederci facendo tutto ciò che è necessario, proseguendo sulla strada intrapresa, cioè quella di continuare a lavorare in modo coeso e compatto sugli accordi di programma. Molto, certamente dipenderà dalle nostre scelte e dalle nostre posizioni>>.

E’ questo il messaggio d’invito a Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia lanciato dal consigliere comunale Giovanni Marchi a nome del nuovo movimento civico Svolta Comune, nato pochi mesi fa a Capannori..

<<In questo periodo estivo, abbiamo sospeso gli incontri di lavoro su programma e scelta del candidato, un inizio proficuo che ora deve riprendere velocemente. L’attuale fase di stallo – prosegue Marchi a nome di Svolta Comune – non può rimanere tale ancora nel tempo. Abbiamo iniziato presto gli incontri per questa tornata elettorale amministrativa, per individuare tutti assieme un personaggio rappresentativo, che per esperienza, autorevolezza conoscenza del territorio sia in grado di porsi come punto di riferimento dell’elettorato, per garantire un’efficace azione politica amministrativa, in vera alternativa al disagio creato dall’attuale maggioranza>>.

<<E’ tempo di tornare quindi, a sederci ad un tavolo per un dialogo costruttivo che contribuisca a completare quanto prima un programma serio e realizzabile, in grado di andare incontro alle esigenze dei cittadini. Il raggiungimento di un accordo all’interno della coalizione è l’inizio di un percorso importante che porterà alle elezioni della prossima primavera per un confronto aperto con i cittadini di Capannori su ciò che dovrà essere il futuro del nostro territorio>>.

<<Il mio invito quindi, verso i partiti della coalizione, a ripartire con vigore rinnovato. Un invito che arriva da tutto il gruppo di Svolta Comune, che cresce giorno dopo giorno e nel quale si rafforza la determinazione a lavorare per un serio cambiamento>>.

<<Riprendiamo rapidamente il dialogo ed il lavoro avviato – conclude Giovanni Marchi – perché se vittoria sarà, potrà esserla solo se ci sarà unità, piena ed assoluta collaborazione e pari dignità tra le varie componenti, con il solo obiettivo di operare solo esclusivamente nell’interesse dei cittadini capannoresi>>.

Per Svolta Comune

Giovanni Marchi