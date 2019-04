Versiliana “Un palco per due”: il presidente Benedetti annuncia nuove date per il cartellone 2019

PIETRASANTA – Dopo aver già annunciato i primi grandi nomi del cartellone estivo il Presidente della Fondazione Versiliana Alfredo Benedetti torna a svelare altri grandi protagonisti che nell’estate 2019 si esibiranno per l’edizione n. 40 del Festival della Versiliana, per un totale di oltre 20 date a cui si aggiungeranno tante nuove sorprese anche nelle prossime settimane.

“Un palco per due”, è questo il titolo della nuova formula di spettacolo che il Festival è pronto a lanciare in occasione del suo 40° anniversario che entrerà nel vivo nei mesi di luglio e agosto. Un progetto originale che il Festival proporrà per la prima volta, con i big della musica italiana che condivideranno il palco insieme a grandi attori e non solo del panorama italiano dando vita ad una formula di spettacolo unica e ancor più accattivante, con un grande evento rap in apertura di stagione che assicura di richiamare il grande pubblico dei giovani.

“Per festeggiare i 40 anni della Versiliana – spiega il Presidente Benedetti alla sua prima stagione alla guida del festival – abbiamo voluto creare qualcosa di innovativo, che desse la misura del cambio di passo e di ritmo. Per questo insieme alla società di produzioni televisive Loft con la quale abbiamo avviato una sinergia senza dubbio proficua, abbiamo deciso di dar vita a “Un palco per due” rassegna realizzata in collaborazione con Friends & Partners e di aprire il cartellone, il 10 luglio, con un evento che guardasse ai giovani e aprisse le porte della Versiliana ai nuovi fermenti musicali della scena italiana del rap e dell’hip hop, con gli artisti più ascoltati dai ragazzi che si protrarrà dal pomeriggio fino a sera. Oltre alla musica, nel solco della lunga tradizione della Versiliana, in cartellone ci saranno anche danza, prosa e comicità e grazie alla consulenza artistica di Massimo Martini riusciamo a portare in scena grandi eventi, che confermano anche il carattere multidisciplinare del nostro festival, offrendo un cartellone ricco e articolato lungo l’arco di due mesi.”

Di “Un palco per due” saranno protagonisti Ron con le canzoni di Lucio Dalla insieme ad Adriano Giannini (24 luglio), Arisa con Sabrina Impacciatore (7 agosto), Paola Turci con Marco d’Amore (10 agosto), Noemi con Vinicio Marchioni (17 agosto), Achille Lauro con Rocco Papaleo (21 agosto) e Nek insieme a Giorgio Panariello (24 agosto) ( biglietti in vendita da lunedì sul circuito Ticketone).

Confermata per la parte musicale anche la presenza di Morgan (20 luglio) e quella dello straordinario Matthew Lee con i ballerini della Light Can Dance Company (20 agosto). Il palco della Versiliana ospiterà anche per la prima volta una grande star russa ovvero Grigory Leps, il cantante pop più amato della Russia, che si esibirà il 12 agosto per la sua unica data italiana.

Sul fronte della comicità sarà in cartellone anche Paolo Ruffini con il suo applauditissimo “Up and down” (4 agosto), e l’attesissimo ritorno al festival del grande comico napoletano Alessandro Siani con il suo spettacolo “Felicità tour” (14 agosto).

Confermata in cartellone anche la già annunciata presenza degli Oblivion con “The Human Jukebox” ( 28 luglio), Drusilla Foer in “Eleganzissima” ( 9 agosto) e quella di Vittorio Sgarbi con il suo “Raffaello” il 19 agosto.

Per la danza confermati gli spettacoli già annunciati “Noches de Buenos Aires” con la Tango Rouge Company (12 luglio), “La bella addormentata” del Balletto del Sud (13 agosto) , “Les Italiens de l’Opera de Paris” (16 agosto) a cui si aggiungono “Ophelia Butterfly” di Keos Dance Project (26 luglio) ed “Achille e Pentesilea – Eros e Thanatos” di Emox Balletto che vedrà la partecipazione straordinaria di Michele e Brenno Placido ( 6 agosto). Confermato nel cartellone anche Il Lago dei Cigni con il Classical Russian Ballet che la Fondazione Versiliana porterà in scena il 4 agosto a Torre del Lago, grazie ad una sinergia con la Fondazione Festival Pucciniano.