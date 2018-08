Versiliana, due sere di incanto e spettacolo con i Momix

PIETRASANTA – Un atteso ritorno, uno spettacolo grandioso e suggestivo per due serate da non perdere che hanno già registrato il pienone alla Versiliana. I Momix, danzatori-acrobati tra i più celebri al mondo, tornano protagonisti sul palco della Versiliana sabato 18 e domenica 19 agosto (ore 21.30) per due serate consecutive all’insegna del sogno e dell’incanto.

Un ritorno che vedrà i Momix portare in scena al 39° Festival La Versiliana, una spettacolare antologia delle coreografie più suggestive e significative, coronamento di oltre 35 anni di attività che Moses Pendleton, carismatico creatore della compagnia, intende festeggiare con questo doppio appuntamento estivo organizzato da Ad Arte Spettacoli. ( biglietti da 42.50 a 65,50 Euro. Info 0584 265757 www.versilianafestival.it)

Durante lo show il pubblico ritroverà grandi classici che hanno decretato il successo della compagnia attraverso capolavori del loro repertorio come Momix Classic, Baseball, sino a recuperare quadri dall’ultimo grande successo: Alchemy e ne verranno proposti tanti altri che si intersecheranno a creazioni inedite pensate per un nuovo giovane pubblico da incantare e per quello consolidato da continuare a stupire e rendere partecipe sotto la magnetica espressività perforante di ogni singolo artista che da vita a Momix.

Festeggiate con Momix questo sorprendente evento, augurando tanti auguri per molti, moltissimi anni e mille di questi spettacoli!