Versiliana dei Piccoli, in scena Raperonzolo con i burattini di Carlo Staccioli e Ursel Rippe 

MARINA DI PIETRASANTA – Nuovo appuntamento alla Versiliana dei Piccoli con gli spettacoli per bambini promossi e organizzati da Fondazione Versiliana e Fondazione Toscana Spettacolo con la consulenza artistica de Lo Studio Martini. Giovedì 8 agosto alle 18.30 sarà in scena Raperonzolo con i burattini di Carlo Staccioli e Ursel Rippe, una produzione di Pupi di Stac su testo di Enrico Spinelli e per la regia di Patrizia Morini. La celebre fiaba con la perfida strega e la giovinetta imprigionata nella torre è qui allietata dalla presenza del leprottino Frinfo e movimentata da un inseguimento addirittura in sala fra gli spettatori. Non manca il lieto fine preceduto dalla necessaria bastonatura della “cattiva”. I biglietti al prezzo di 5 euro sono in vendita presso la biglietteria della Versiliana tel 0584 265757 www.versilianafestival.it.

Presentando all’ingresso dello spazio bambini il biglietto dello spettacolo, si potrà accedere alle attività con un biglietto ridotto del costo di 1,00 €.

La Versiliana dei Piccoli, ospiterà anche come di consueto, (a partire dalle ore 17.00 fino alle 19:30) i laboratori creativi e artistici con tempere, pennarelli e matite per dar libero sfogo alla propria fantasia, oltre all’”angolo morbido” per i piccolissimi.Per info WhatsApp: 3292391694