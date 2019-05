Versilia Yachting Rendez-Vous: Pietrasanta bagnata da un mare d’arte e di iniziative

PIETRASANTA – Il Versilia Yachting Rendez-Vous incontra Pietrasanta con un “Mare d’arte”. La città ospita l’evento internazionale della nautica con una serata a tema, in programma giovedì 9 maggio, che coinvolge tutte le sue componenti: musei, gallerie, ristoranti, bar e negozi. Dalle ore 20 alle 23, mostre e musei resteranno aperti così come gli esercizi commerciali del centro: circa 100 sono quelli che hanno aderito alla manifestazione, ai quali sarà distribuito uno speciale kit con vetrofanie e gadget. Le gallerie saranno messe in diretto contatto, ciascuna con un cantiere di cui ospiteranno un modellino di yacht. L’itinerario delle gallerie e negozi aderenti sarà vivacizzato dalla performance di Antitesi Teatro Circo: luce itinerante con trampoli, hula hoop, giocoleria e musica dal vivo, ovvero visionarie esibizioni con luci, suoni e trasformazioni. Sono previste due uscite: una alle 20.45-21.30, una seconda 22.00-22.45.

Alle ore 20 si terrà nel chiostro di Sant’Agostino il cocktail di benvenuto organizzato da Versilia Yacting Rendez-Vous. E’ prevista la partecipazione di oltre trecento selezionati ospiti che saranno accolti sul sagrato di Sant’Agostino da un’esibizione del DAP Festival in collaborazione con Diafonia. Si esibiranno la danzatrice Tamara Fragale accompagnata alla chitarra dal maestro Michelangelo Tozzi in una originale intepretazione dedicata al mare. Sarà una vera e propria anteprima della danza dell’invasione che vivrà il suo culmine dal 16 al 29 giugno quando il Festival DAP proporrà un fitto calendario di eventi e spettacoli, in centro storico e alla Versiliana. Subito dopo il cocktail gli ospiti si riverseranno per le vie della città.

<<Sarà una serata di festa sia per gli ospiti del Versilia Yacting Rendez Vous, sia per i primi turisti di stagione, sia per i cittadini di Pietrasanta – spiega l’assessore ai beni, attività culturali e turismo, Senatore Massimo Mallegni – che potranno trovare i negozi aperti, visitare mostre e musei, godere di performance artistiche, conoscere più approfonditamente il salone della nautica, sempre di più manifestazione di tutta la Versilia>>.

I ristoranti proporranno in carta, dal 9 al 12 maggio, speciali menù o piatti a tema “Un Mare d’arte” (piatto “Mare Nostrum” oppure “Paccheri sapore di mare”, “Bavettina dell’armatore”) e i bar cocktail ispirati all’evento (Royal Bermuda yachting club, ecc.).

L’arte di Pietrasanta sarà poi presente nel circuito del salone con una serie di opere monumentali di Igor Mitoraj, a cura della Galleria Contini, mentre il Museo dei Bozzetti esporrà i tre grandi bozzetti degli artisti cittadini onorari di Pietrasanta: Igor Mitoraj, Fernando Botero e Giuliano Vangi nella sala convegni della fiera.

Per informazioni www.comune.pietrasanta.lu.it e pagina www.facebook.com/comunedi. pietrasanta?fref=ts