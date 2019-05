Versilia Yachting Rendez-vous: la Notte Blu di Viareggio è sulla Passeggiata

VIAREGGIO – La Passeggiata di Viareggio sarà il teatro – sabato 11 maggio – de La Notte Blu, uno degli eventi più attesi del ricco programma “fuori salone” proposta nell’ambito del Versilia Yachting Rendez – Vous, l’appuntamento internazionale dedicato alla nautica d’eccellenza in programma da giovedì 9 a domenica 12 maggio.

La manifestazione – organizzata da NAVIGO con il supporto e la collaborazione del Comune di Viareggio – prenderà il via a partire dalle 20 e fino alla mezzanotte.

Musica, arte, moda e vino saranno gli ingredienti di questa bellissima serata che vedrà protagoniste le boutique del lungomare. Per i visitatori del Versilia Yachting Rendez-vous, per i turisti presenti nel fine settimana e per i residenti, ci sarà l’opportunità di fare shopping fino a tarda sera in alcuni delle più prestigiose boutique di abbigliamento della Passeggiata. Attività che, per l’occasione, esporranno modellini di alcuni tra i più importanti cantieri navali e offriranno alla propria clientela un aperitivo di alcune cantine di vino che hanno voluto aderire all’iniziativa. Yacht Mood Aperitif è il titolo dell’iniziativa che coinvolge le boutique Andrea Stagi, Massimo Rebecchi, Falconeri, Patrizia Pepe; i cantieri navali Anvera, Codecasa, Lusben e Maiora; le cantine Tenuta Buonamico di Montecarlo, Poggio Mori di Siena, Tenuta Mariani di Massarosa e Baracchi Winery di Cortona. Tra pochi giorni, sarà disponibile la mappa del tour con gli abbinamenti e tutti i dettagli.

Lungo la Passeggiata saranno installati tre portali, ognuno dei quali teatro di spettacoli musicali e performance artistiche. In piazza Pea, ad esempio, in programma l’esperienza unica e visionaria grazie ai giochi di luce regalati dallo show di illuminazione immersiva che proietterà sugli edifici della piazza immagini, video e ologrammi.

Lungo tutto il percorso della manifestazione, la musica itinerante della Girlesque Street Band e della Magicaboola Brass Band, mente in piazza Margherita risuoneranno le note del Maestro Giacomo Puccini, grazie all’esibizione in chiave jazz del pianista Riccardo Arrighini e del trombettista Adrea Tofanelli che daranno vita al concerto Puccini Jazz.

Per gli amanti della danza e dell’equilibrismo, da non perdere lo spettacolo acrobatico della Danza Verticale sulla facciata dell’Hotel President. Ma nella città regina del Carnevale non mancheranno momenti dedicati alla manifestazione simbolo di Viareggio. Due tra i più grandi e rappresentativi maestri della cartapesta, Alessandro Avanzini e la Compagnia del Carnevale di Lebigre e Roger, metteranno in scena le performance teatrali e le coreografie artistiche dei loro figuranti sviluppate nell’ultima edizione del Carnevale.

Sarà inoltre possibile godere di una vista unica su tutta la città di Viareggio grazie al volo in mongolfiera – gratuitamente con prenotazione in loco – in piazza Mazzini a partire dalle 20,30.

L’organizzazione della Notte Blu vede il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, di Confcommercio e la partecipazione dell’aggregazione di imprese della Passeggiata Ripav.

«La Notte Blu nasce dalla volontà dell’Amministrazione e degli organizzatori del VYR di coinvolgere nell’evento l’intera Città, uscendo, a poco a poco, dai confini del polo produttivo della Darsena – dichiara l’assessore al turismo Patrizia Lombardi -. E’ un vero e proprio Fuori Salone che vede il coinvolgimento attivo e sinergico del Comune, di Navigo, Fondazione Carnevale, Rete Imprese della Passeggiata e del Centro Commerciale Naturale. Danze, musica, spettacoli, musei aperti e la comparsa sul pennone principale di piazza Mazzini della 22esima Bandiera Blu, consegnata a Viareggio proprio questa mattina».

«Un segnale importante da parte della città che accoglie e valorizza uno degli eventi più innovativi della costa toscana. Possiamo dirci soddisfatti della risposta partecipativa che abbiamo riscontrato e possiamo già da adesso affermare che La Notte Blu sarà appuntamento fisso per le future edizioni del VYRV. Un sentito ringraziamento va a tutti quanti hanno contribuito alla realizzazione dell’evento: Viareggio vivrà una notte di magia, eleganza e glamour».

Il Versilia Yachting Rendez vous è organizzato da Fiera Milano con il supporto del partner strategico Nautica Italiana, in collaborazione con il Distretto Tecnologico per la Nautica e la Portualità Toscana, il contributo della Regione Toscana e di Toscana Promozione e del Comune di Viareggio e con il patrocinio del Comune di Forte dei Marmi, del Comune di Lucca e del Comune di Pietrasanta.