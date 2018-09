Versilia: venerdì 14 settembre il corso di formazione per walking leader al “Tabarracci”

VERSILIA – Venerdì 14 settembre a partire dalle ore 9 nella sede del presidio distrettuale Tabarracci in via Fratti 53° Viareggio si svolgerà un corso formazione per walking leader (“capo passeggiata”).

Si tratta di volontari a cui è affidato il compito di guidare e coordinare gruppi di cammino per promuovere un’attività fisica corretta.

E’ questo un contributo reale dell’Azienda USL Toscana nord ovest – in particolare tramite il Dipartimento della Prevenzione – per contrastare l’inattività fisica e favorire socializzazione, benessere e salute.

Da evidenziare che i gruppi di cammino sono attività organizzate, nell’ambito delle quali alcune persone guidate da un conduttore si ritrovano due o tre volte ogni settimana per camminare lungo percorsi urbani o extraurbani. E’ un’occasione per la prevenzione di molte malattie ed un’opportunità per combattere la sedentarietà e per adottare uno stile di vita più sano. E’ infatti dimostrato che bastano 30 minuti di cammino regolare al giorno per avere benefici sul proprio stato di salute.

Per informazioni sulle iniziative in corso è possibile fare riferimento al dottor Carmine Di Muro (Medicina dello Sport Lucca-Viareggio) ed ai suoi collaboratori all’indirizzo med.sport@nullusl12.toscana.it ed al numero telefonico 05846059326.