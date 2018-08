Versilia unita su sicurezza delle infrastrutture viarie, edilizia scolastica, ambiente, difesa del suolo

VERSILIA – Sicurezza delle infrastrutture viarie, edilizia scolastica, gestione ambientale, difesa del territorio: Comuni della Versilia uniti nel sostenere e affrontare assieme i più delicati temi che investono il comprensorio. Occhi puntati in modo particolare sul cavalcaferrovia di Querceta – per il quale si chiede che partano senza indugio gli interventi previsti – e sugli istituti scolastici di competenza provinciale, su tutti il “Galileo Chini” di Lido di Camaiore, lo “Stagio Stagi” di Pietrasanta, il “Guglielmo Marconi” di Viareggio e Seravezza, il “Michelangelo” di Forte dei Marmi”.

Questo, in estrema sintesi, l’esito dell’incontro tenutosi stamani in Municipio a Seravezza tra i rappresentanti delle municipalità versiliesi, convocato dal vicepresidente della Provincia di Lucca e sindaco di Stazzema Maurizio Verona per attivare un coordinamento su alcune tematiche che investono il distretto versiliese. Sono intervenuti alla riunione, oltre a Verona, il sindaco di Seravezza Riccardo Tarabella con gli assessori Valentina Salvatori, Giuliano Bartelletti e Dino Vené, il vicesindaco di Massarosa Damasco Rosi, l’assessore Francesca Bresciani con il capo di gabinetto Adamo Bernardi per il Comune di Pietrasanta, il vicesindaco Marcello Pierucci per il Comune di Camaiore, l’assessore Enrico Ghiselli per il Comune di Forte dei Marmi.

Il Presidente e i tecnici della Provincia di Lucca saranno la prossima settimana in Versilia per un sopralluogo con lo scopo di accelerare le procedure per la messa in sicurezza di infrastrutture ed edifici scolastici.

In grande evidenza nella riunione di questa mattina il tema delle infrastrutture viarie e, in particolare, del cavalcaferrovia di Querceta, oggetto dal dicembre scorso di provvedimenti di limitazione del traffico ordinati in via precauzionale dalla Provincia di Lucca. Punto nevralgico della viabilità versiliese, a servizio del sistema produttivo locale, ma anche nodo strategico dei collegamenti tra il litorale e l’entroterra, il ponte sulla strada provinciale n. 9 di Marina rappresenta, a giudizio unanime dei presenti alla riunione di stamani, un’autentica priorità. Benché la relazione stilata dal tecnico incaricato dalla Provincia di Lucca non riferisca di situazioni di particolare emergenza, i Comuni versiliesi sollecitano Palazzo Ducale ad avviare nei tempi più rapidi i lavori previsti: entro settembre, come annunciato, quelli che interessano i giunti e i parapetti; a seguire quelli più importanti di consolidamento complessivo del ponte. Le Amministrazioni Comunali non escludono, in caso di ritardo delle opere attese, e sempre a titolo prudenziale, la messa a punto di più severe limitazione del traffico.

In tema di viabilità provinciale si è anche colto l’occasione per fare il punto della situazione sul “Ponte di Sasso” e sulla tempistica dei relativi lavori ed è stata sollecitata la messa in sicurezza del manto stradale di alcuni tratti fra i più pericolosi nel territorio di Massarosa (come via Matteotti nel capoluogo e via Canipaletti a Stiava).

La riunione ha toccato in modo particolare anche i temi dell’edilizia scolastica di livello provinciale, con istanze ribadite dagli amministratori per il liceo “Michelangelo” e per l’alberghiero “Marconi” – sia la sede di Viareggio sia quella di Seravezza – e dai rappresentanti di Pietrasanta e Camaiore a favore degli istituti “Galileo Chini” e “Stagio Stagi”, due fra quelli che – anche in virtù del non ottimale posizionamento nella graduatoria del piano triennale di sostegno economico varato dalla Regione Toscana – rappresentano i casi di maggiore criticità sul territorio versiliese.

Altri temi affrontati in sede di riunione, e sui quali i Comuni annunciano di voler impostare un percorso unitario, sono quelli relativi al dissesto idrogeologico (con un lavoro da svolgere anche in seno all’Unione dei Comuni), alle gestioni ambientali e alle discariche. Una sola voce – quella della Versilia – da far sentire con maggior vigore presso gli enti di livello superiore, Provincia e Regione in primis. Ma anche presso i Ministeri competenti, dato che Pietrasanta, Forte dei Marmi, Camaiore e Massarosa hanno manifestato oggi l’intenzione di unirsi a Seravezza e Stazzema nell’iniziativa annunciata di scrivere ai Ministri Salvini, Toninelli e Bussetti per perorare le cause della Versilia in tema di infrastrutture, edilizia scolastica e difesa del territorio dal rischio idrogeologico, anche in virtù delle volontà recentemente manifestate dagli esponenti di Governo di destinare maggiori risorse a quelle politiche di prevenzione che la Versilia è più che mai interessata ad attuare.