Versilia: “diplomati” 25 nuovi walking leader dalla Usl Toscana nord ovest

VERSILIA – Venerdì 15 marzo si è tenuto presso il presidio distrettuale “Tabarracci” di Viareggio un corso di walking leader (“capo camminata”) organizzato dal Dipartimento della Prevenzione dell’Azienda USL Toscana nord ovest.

<Abbiamo diplomato 25 nuovi walking leader – evidenzia Carmine Di Muro, Medicina dello Sport di Lucca e Versilia – pronti e motivati a guidare i nostri camminatori. I gruppi di cammino, lo ricordiamo, sono gratuiti e garantiscono esercizio fisico a molte persone. E’ ormai certo che per combattere la pandemia da inattività fisica è necessario aumentare il volume di esercizio nella popolazione. L’attività fisica non solo consente di guadagnare salute ma ha, tra i suoi effetti collaterali, quello di dare benessere e di consentire la socializzazione tra le persone>>.

<<Grazie ai nuovi walking – continua Di Muro – leader siamo in grado di dare il via a due nuovi gruppi di cammino a Viareggio e finalmente anche ad un gruppo a Forte dei Marmi. Ma non solo. Abbiamo avuto il piacere di ospitare aspiranti walking leader provenienti da altre zona della nostra grande Azienda: due, ad esempio, sono stati inviati dalla medicina dello sport di Massa Carrara e svolgeranno la loro attività in quella zona. Erano poi presenti operatori del Serd di Livorno e Piombino che, in maniera spontanea, hanno aderito alla nostra iniziativa ed hanno raccontato l’esperienza con i gruppi con pazienti con disagio psichico nati sul territorio della Versilia grazie alla collaborazione con il dottor Intaschi; in questo ambito la dottoressa Falcone ha anche spiegato come sono nati e come vengono gestiti questi specifici gruppi. Oltre alla parte teorica grande interesse ha suscitato la prova pratica di tecnica del cammino da parte del professor Berni. Colgo l’occasione per ringraziare i partecipanti e tutti coloro che in questi anni hanno consentito di far vivere e crescere i nostri gruppi>>.

Da evidenziare che i gruppi di cammino della Versilia sono stati presentati anche al “Climbing & Trekking Festival” che si è svolto a Camaiore nell’ultimo weekend. In particolare nella mattinata di sabato 15 settembre, in Piazza San Bernardino, Carmine Di Muro, Andrea Berni e Patrizia Gemignani hanno svolto un intervento sui benefici di una corretta attività fisica ed una lezione sulla tecnica di camminata.