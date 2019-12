Versilia-Centro Trasfusionale: importante donare anche durante le festività

VERSILIA – Anche quest’anno ci stiamo avvicinando alle festività natalizie e con esse, per molti, alle vacanze. La necessità di sangue però non va mai in ferie; durante le feste il fabbisogno di sangue, plasma e piastrine rimane elevato per poter permettere agli ospedali di continuare ad offrire ai cittadini le cure loro necessarie in caso di incidenti stradali, interventi chirurgici, trattamenti chemioterapici in onco-ematologia, trapianti di organi solidi e di midollo osseo per pazienti di tutte le età, compresa l’ età pediatrica, per esempio nel caso di neonati prematuri.

La ASL ricorda che il centro trasfusionale dell’ ospedale Versilia è aperto dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 10.30 per donazioni di sangue intero e plasma; si consiglia di prenotare la donazione, direttamente al Centro Trasfusionale (tel. 0584/6055275) o tramite le numerose associazioni di donatori presenti sul territorio.

Il servizio permette inoltre a coloro che durante la settimana non possono donare per motivi lavorativi di effettuare la donazione anche di domenica (15, 22, 29 dicembre) sempre previa prenotazione.

Ricordiamo che per donare è sufficiente avere un’età compresa fra 18 e 65 anni, essere in buona salute e pesare più di 50 kg.

Per chi dona per la prima volta la legge prevede la cosiddetta “donazione differita” che si svolge in due momenti: dapprima una visita medica con colloquio ed esami (predonazione), successivamente, dopo una settimana, la donazione vera e propria.

La donazione di sangue costituisce anche un momento di verifica del proprio stato di salute; ad ogni donazione il donatore è sottoposto ad una visita medica ed alla esecuzione di esami ematochimici che almeno una volta all’ anno devono comprendere il controllo della glicemia, del colesterolo e trigliceridi, della funzionalità renale ed epatica oltre che lo stato delle riserve di ferro.

Recentemente il servizio trasfusionale ha promosso l’ utilizzo del fascicolo sanitario elettronico (FSE) della Regione Toscana tramite il quale il donatore può consultare in giornata i propri esami sullo smartphone tramite la App SST Smart oppure sul PC di casa utilizzando la tessera sanitaria. (dg)