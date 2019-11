Vernacolo e solidarietà al Teatro del Giglio con la Compagnia Invicta

LUCCA – Si rinnova il sodalizio tra la Compagnia Teatrale Invicta e il Comitato di Lucca della Croce Rossa Italiana.

Sabato 9 novembre andrà in scena al Teatro del Giglio “La panacea di tutti i mali” tre atti brillanti di Antonella Zucchini riveduti in vernacolo lucchese per opera di Cataldo Fambrini, inossidabile regista della Compagnia di Santa Maria Colle che da oltre cinquant’anni propone il vernacolo lucchese come divertente filtro per leggere la quotidiana realtà con i suoi suoi affanni, i suoi, amori e perchè nò i personaggi tipici, le “macchiette” della nostra lucchesia.

La commedia in programma sabato tratta di una famiglia della “lucca fora” dove gli affari di una attività commerciale stanno andando a rotoli a causa del proprietario che si crede afflitto da gravi malattie.peraltro inesistentiu. Tra gags elsilaranti e amori negati si arriva al gran finale dove uno strano e misterioso elisir riuscirà a risolvere la complicata situazione.

Da segnalare che la Compagnia Invicta ha ricevuto a Chieti dove si è tenuta la XXXII edizione della “Festa del Teatro Italiano” promossa dalla FITA (Federazione Italiana Teatro Amatoriale). il Premio FITA “Una vita per il Teatro”, un riconoscimento nazionale a quelle compagnie che hanno raggiunto i 50 anni di attività dalla loro fondazione.

Nel corso della serata finale sono state soltanto 6 le Compagnie che a livello nazionale hanno avuto il suddetto riconoscimento. Tra queste, unica in Toscana, è stata chiamata sul palcoscenico la compagnia Invicta di S. Maria a Colle – Lucca, per i suoi oltre 70 anni di ininterrotta attività.

Quindi un ottimo motivo per tributare il giusto riconoscimento della nostra città dove il teatro amatoriale è di casa e l’occasione di sabato prossimo è di quelle da non perdere.

La serata avrà come motivo conduttore il fil rouge che lega l’Invicta al Comitato di Lucca della Croce Rossa Italiana dato che anche quest’anno, come avviene ormai da diversi anni, l’incasso di questa rappresentazione sarà interamente devoluto alle attività sociali della CRI di Lucca che ringrazia il Presidente Samuele Tognarelli e tutti coloro che mettono in scena questo appuntamento che attende il tributo della popolazione lucchese.