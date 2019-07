Verde e decoro urbano: affidato in questi giorni l’appalto per la potatura di 1500 piante di alto fusto

FORTE DEI MARMI – In questi giorni sono in corso diverse procedure per affidare a ditte specializzate importanti servizi per la manutenzione del verde pubblico.

In particolare è stato affidato l’appalto triennale per le potature di circa 1500 piante di alto fusto, per un importo lordo di circa €.300.000,00, alla ditta CFT di Firenze, che si è aggiudicata l’appalto con un ribasso del 25,01% sull’importo a base d’asta.

Tra le 1500 piante oggetto di potatura, site in diverse strade del Comune, vi sono in maggioranza piante di tiglio, lecci, aceri, platani, pini e palme.

Grazie alle risorse stanziate dall’Amministrazione Comunale, altri appalti pluriennali sono stati approvati e pubblicati: sono infatti attualmente in corso le procedure per l’affidamento del servizio di manutenzione delle aiuole, un accordo quadro per la manutenzione del verde pubblico e un altro appalto per la manutenzione delle alberature di alto fusto.