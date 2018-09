Venezia 2018: grande successo per gli stilisti altopascesi Luca Piattelli e Katia Carmignani

ALTOPASCIO – “Molta emozione, ma tutto è filato liscio e i complimenti che abbiamo ricevuto non li dimenticheremo mai”. Questo è il commento a caldo, a poche ore dalla conclusione della manifestazione, degli stilisti altopascesi Luca Piattelli e Katia Carmignani, titolari di un salone di bellezza molto conosciuto a Chiesina Uzzanese, che hanno curato le acconciature di molti attori e attrici che hanno partecipato alla 75° edizione del Festival del Cinema di Venezia, che si è concluso sabato 8 Settembre 2018.

Per molti di loro, le rigide regole del business dello spettacolo hanno impedito non solo lo scatto di fotografie ma anche la citazione, ma con qualche eccezione, come la stella cinese Sun Li, attrice protagonista del film del pluripremiato regista Zhang Yimou, “Ying” , conosciuto in occidente con il titolo di “Ombre”. Un altro simpatico personaggio, conosciuto da milioni di persone nel mondo, che ha acconsentito di farsi ritrarre con Katia Carmignani è il “Ken” umano , ovvero il losangelino Rodrigo Alves.

La loro base operativa durante il Festival è stata l’Area Luxury in pieno stile hollywodiano dove sono passati molti personaggi del jet set cinematografico internazionale e non solo, per una manifestazione che , come sempre, ha catturato l’attenzione di tutto il mondo.

“Dopo questa parentesi molto suggestiva torniamo al nostro salone di bellezza di Chiesina Uzzanese per occuparci di altri grandissimi personaggi che non hanno certamente niente di meno delle star del cinema, ovvero i nostri clienti”, concludono Luca e Katia, uniti nella vita e nella loro avventura professionale che si è arricchita di un nuovo, importante successo.