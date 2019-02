Venerdì alle Scuderie il secondo incontro del ciclo “Dialoghi sulla Filosofia”

SERAVEZZA – Un pensiero che muova la politica, che le restituisca respiro e progettualità all’altezza delle sfide del nostro tempo. È il seducente tema dell’incontro di venerdì 1 marzo alle Scuderie Granducali di Seravezza, secondo appuntamento del ciclo “Dialoghi sulla filosofia” promosso dal Circolo Culturale Sirio Giannini e dalla Fondazione Terre Medicee. Il filosofo Alfonso Maurizio Iacono ne parlerà con Guido Moltedo e Matteo Angeli, rispettivamente editore e curatore del volume “Il pensiero che muove la politica – Parlano i filosofi”. L’incontro avrà inizio alle ore 17:00. Ingresso libero.

Il professor Iacono, ordinario di Storia della filosofia all’Università di Pisa, è uno dei quattordici pensatori intervistati da Matteo Angeli per il libro edito da Ytali. Quattordici filosofi italiani, di diverso orientamento e formazione, che “cercano di dare un senso a una realtà, quella odierna, sempre più refrattaria ad essere letta attraverso le categorie novecentesche”. «Nonostante il senso di una frattura epocale, si ha la percezione di vivere in un eterno presente, senza alcun legame con il passato, anche recente, e al tempo stesso destinato a perpetuarsi senza diventare mai futuro», scrive Matteo Angeli nell’introduzione al volume. «Manca la progettualità, non osiamo neppure pronunciare la parola utopia, non si può più chiedere l’impossibile perché tutto sembra possibile. È davvero questo lo scenario attuale? E come si è arrivati a questo punto? Come e fino a dove si può intervenire per non subire passivamente la marmellata di ideologie usa e getta che egemonizzano il discorso pubblico e provare a ridare spessore e autorevolezza alla politica?».

Nell’incontro di venerdì conosceremo le risposte che i filosofi hanno dato a queste domande. Ad accompagnarci nella riflessione sarà uno di loro, il professor Iacono, la cui riconosciuta capacità di trovare un punto di equilibrio fra approccio cattedratico e linguaggio divulgativo rende sempre godibili e coinvolgenti le tematiche trattate.

I “Dialoghi sulla Filosofia” alle Scuderie Granducali sono incontri rivolti al più ampio pubblico, in particolare ai giovani e agli studenti, per offrire originali spunti di riflessione sulle tematiche dell’esistenza e dell’attualità.