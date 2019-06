Venerdì 7 giugno consegna dei diplomi alla Scuola IMT: 16 dottori in ricerca da tutto il mondo

LUCCA – Si terrà nel pomeriggio di domani, 7 giugno (alle 17 in Cappella Guinigi) la cerimonia di consegna dei diplomi di dottorato agli allievi della Scuola IMT che hanno concluso con successo il loro percorso di studi negli ultimi dodici mesi.

Sedici giovani, otto maschi e otto femmine, sette dei quali provenienti da altri Paesi, tra cui Russia, Cina, India, Paesi Bassi, Grecia, Romania e Serbia per uno dei momenti più intensi e significativi della vita del Campus.

Presente per l’occasione, insieme all’intera comunità accademica, l’assessore alle Politiche Formative del Comune di Lucca, Ilaria Vietina. Dopo l’apertura del direttore Pietro Pietrini, gli interventi di alcuni ex allievi, che ricorderanno gli anni passati alla Scuola e porteranno la testimonianza della loro esperienza professionale.

La cerimonia di consegna dei diplomi si inserisce all’interno di un ricco programma di eventi partito giovedì 6 giugno con il Simposio della Ricerca, l’intensa due giorni che vede coinvolti tutti gli allievi, i ricercatori e i docenti della Scuola, impegnati nella presentazione e nella condivisione della loro attività di studio con colleghi e professori.

Un’occasione di confronto per la comunità accademica della Scuola che proseguirà nella giornata di sabato 8 giugno con due ulteriori momenti di rilievo: la riunione del Comitato Scientifico, organo consultivo di IMT, composto da esponenti della comunità scientifica internazionale di elevata reputazione e l’assemblea dell’Associazione Studenti ed ex Allievi, nata nel 2016 per riunire tutti coloro che hanno condiviso un percorso di studio alla Scuola, per favorire lo scambio culturale tra dottorandi ed ex allievi e la creazione di una rete professionale multidisciplinare.