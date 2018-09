Variante “Quartieri Social- Area ex Gesam”: i cittadini possono presentare le loro osservazioni entro il 29 settembre

LUCCA – La variante in questione riguarda un’area di proprietà comunale nel quartiere di San Concordio, all’interno del perimetro del territorio urbanizzato, un tempo occupata dalle Officine Italgas e, successivamente, dalla società Gesam Spa, attualmente in stato di abbandono. In particolare la variante prevede una modifica della destinazione d’uso per realizzare attrezzature di servizio per la città per uso pubblico e collettivo, accessibile a livello di quartiere. La variante urbanistica si è resa necessaria per rendere attuabile l’intervento proposto nel Bando Periferie promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a cui l’amministrazione comunale ha partecipato presentando il progetto “Quartieri Social-San Concordio e San Vito”.

Come presentare le osservazioni. Gli elaborati della variante sono pubblicati sul sito internet del Comune di Lucca e depositati all’ufficio urbanistica di via della Colombaia, consultabili in forma cartacea dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00.

Chiunque può presentare osservazioni per un periodo della durata di trenta giorni decorrenti dalla pubblicazione sul Burt del 29 agosto scorso, vale a dire fini al giorno 29 settembre (compreso).

L’Ufficio Urbanistica ha predisposto e pubblicato sul sito internet del Comune un apposito modulo che potrà essere utilizzato per la formulazione delle osservazioni (alla pagina http://www.comune.lucca.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18624).

Le osservazioni che arriveranno entro il termine stabilito verranno analizzate e sottoposte all’approvazione del consiglio comunale: i cittadini potranno conoscerne l’esito consultando la delibera dell’assemblea consiliare che, alla fine del procedimento, approverà definitivamente la variante semplificata. Qualora non pervenissero osservazioni entro il 29 settembre, la variante diventerà efficace a seguito della pubblicazione sul Burt dell’avviso che ne darà atto.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Settore Lavori pubblici e Urbanistica (tel. 0583 / 445995 – 442547 – 442689 – e-mail: cvilla@nullcomune.lucca.it, mdelsarto@nullcomune.lucca.it, crovai@nullcomune.lucca.it), oppure al garante