Vaibus: inaugura a Castelnuovo Garfagnana un locale per la vendita dei biglietti

CASTELNUOVO – Venerdì 9 novembre si è tenuta in Piazza della Repubblica a Castelnuovo Garfagnana, l’inaugurazione del locale che sarà adibito a bar e vendita titoli di viaggio per conto di Vaibus.

L’apertura è stata resa possibile grazie alla collaborazione instaurata da tempo fra CTT Nord e Comune di Castelnuovo Garfagnana da sempre attento ai servizi da rendere sul territorio.

In questa maniera gli abitanti di Castelnuovo e di tutta la Garfagnana potranno acquistare più agevolmente tutti i titoli di viaggio e al contempo fruire dei servizi offerti dal bar.

Il Presidente di CTT Nord Andrea Zavanella che ha presenziato all’inaugurazione, ha dichiarato: <<esprimo soddisfazione per la riapertura di un punto vendita in una postazione strategica per i servizi aziendali e porgo i migliori auguri alla nuova gestione>>.

Soddisfazione espressa anche dall’Assessore comunale Pier Luigi Raggi che ha messo in evidenza come il <<servizio dimostri attenzione da parte del CTT Nord ad un importante snodo per il servizio pubblico e risponda alle necessità di utenti e personale ma divenga anche un significativo contributo alla riqualificazione della zona che presto verrà ad essere interessata dal recupero dell’area ex-Valserchio>>.