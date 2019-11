Vaccini anti-influenzali gratis per i donatori di sangue

LUCCA – Un’ottima notizia, per i donatori di sangue: anche quest’anno è confermata la possibilità, per loro, di vaccinarsi gratuitamente contro l’influenza.

Una decisione che, nel primo periodo del 2019, ha contribuito alla diminuzione della carenza di sangue, fenomeno che nel periodo invernale si manifesta proprio in virtù del picco influenzale.

Offrire la vaccinazione anche ai donatori permette di aumentare le coperture vaccinali e la consapevolezza dei cittadini sul tema della prevenzione; consente inoltre di mettere in sicurezza una risorsa come il sangue, essenziale per l’erogazione dei Lea (Livelli essenziali di assistenza) di medicina trasfusionale, impossibili senza l’apporto fondamentale dei donatori.

In definitiva, si tratta del “circolo virtuoso della donazione”: chi dona può vaccinarsi gratuitamente, e chi si vaccina può donare più facilmente, garantendo cure essenziali a chi ha bisogno di sangue. La donazione di sangue fa bene a chi lo riceve, ma anche a chi lo dona, che tiene sotto controllo la propria salute con esami periodici e, con questa iniziativa, potrà prevenire eventuali sindromi influenzali.

Usufruire del vaccino anti-influenzale è molto semplice: i donatori di sangue possono richiederlo al proprio medico di famiglia o nei centri vaccinali delle aziende sanitarie. I donatori associati si dovranno presentare con il tesserino associativo; i non associati potranno presentarsi con l’autocertificazione scaricabile dal sito della Regione Toscana o, in alternativa, con il tesserino rilasciato dal Servizio trasfusionale di riferimento.

Sempre sul sito della Regione è possibile trovare le altre fasce di popolazione alle quali viene garantita la vaccinazione gratuita (tra queste: over 65, medici e personale sanitario, categorie socialmente utili).

La Croce Verde P.A. Lucca ricorda, inoltre, che è attivo il servizio di prenotazione degli appuntamenti al centro trasfusionale per i propri donatori. Basta chiamare o mandare un messaggio WhatsApp al 334 636 7873, oppure inviare una mail a donatori@nullcroceverdelucca.it. Gli stessi contatti sono utilizzabili per richiedere informazioni sulla donazione di sangue e/o emoderivati.