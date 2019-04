Vaccinazioni 2019, al via la somministrazione gratuita per i 65enni contro il “fuoco di Sant’Antonio”

PISA – Tutti i 65enni, ovvero le donne e gli uomini nati nel 1954, hanno diritto alla vaccinazione gratuita contro l’herpes zoster, meglio conosciuto come “fuoco di Sant’Antonio”. Agli aventi diritto arriverà una lettera di invito a fissare un appuntamento per la vaccinazione, da somministrare in una sola dose. Restano validi, per chi non ne avesse ancora usufruito, gli inviti fatti negli scorsi anni e il diritto alla gratuità per i nati nel 1952 e 1953.

L’herpes zoster è una malattia molto comune e debilitante causata dalla riattivazione del virus della varicella. Circa il 95 per cento della popolazione adulta ha contratto nel corso della vita la varicella ed è quindi a rischio. In media una persona su quattro sviluppa il “fuoco di Sant’Antonio” che porta a una cosiddetta nevralgia post erpetica ovvero un dolore cronico resistente a molti trattamenti. Oltre all’età, anche condizioni mediche come il diabete o eventi stressanti della vita possono aumentare il rischio di riattivazione. Il recente piano nazionale di prevenzione vaccinale ha inserito l’anti-herpes zoster nei livelli essenziali d’assistenza offrendola gratuitamente, mentre normalmente il costo si aggirerebbe oltre i 100 euro.

La vaccinazione, oltre che ai 65enni, è offerta gratuitamente anche per i soggetti di età superiore ai 50 anni con particolari patologie come diabete mellito, patologie cardiovascolare con rischio ischemico, bronco-pneumopatia cronica ostruttiva (Bpco), patologie per le quali si prevedono terapie immunosoppressive, soggetti con patologie che determinano immunosoppressione o zoster recidivante.

La vaccinazione anti herpes zoster è raccomandata per tutti i soggetti sopra i 50 anni anche in coloro che hanno già sofferto del “fuoco di Sant’Antonio”.

Ecco dove rivolgersi:

ZONA LUNIGIANA

I soggetti 65enni (2.610) sono chiamati attivamente e invitati in sedute dedicate. La prenotazione per tutti gli altri soggetti per i quali è prevista l’offerta gratuita avviene presso gli ambulatori vaccinali dei distretti anche per via telefonica.

ZONA APUANA

La prenotazione viene fatta direttamente presso l’ambulatorio vaccinale in orario di apertura.

ZONA VERSILIA

Agli aventi diritto dell’ambito territoriale della Versilia, sono esattamente 2.293, arriverà una lettera di invito per un appuntamento per la vaccinazione, da somministrare in una sola dose.

Le sedute vaccinali vengono effettuate nelle giornate di martedì ore 14,30-17,00 – e giovedì ore 9,00-12,30.

Per eventuali informazioni, contattare nei giorni dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, i numeri 0584/6058921 – 8910 oppure al proprio medico di famiglia.

ZONA LUCCA E VALLE DEL SERCHIO

Agli aventi diritto dell’ambito territoriale di Lucca, sono esattamente 2.600, arriverà una lettera di invito a recarsi presso gli ambulatori dell’Igiene Pubblica per la vaccinazione, da somministrare in una sola dose. I medici di famiglia sono stati informati. Per i soggetti appartenenti a categorio a rischio e per tutti coloro che sono interessati alla vaccinazione è possibile rivolgersi direttamente agli ambulatori vaccinali.

ZONA PISANA

Gli interessati dovranno telefonare al Cup al numero 050/954412 dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13 e dalle 13.30 alle 17 per la prenotazione. La vaccinazione viene eseguita negli ambulatori posti al primo piano di Galleria Giovan Battista Gerace n. 14 tutte le mattine dalle 8 dal lunedì al giovedì insieme alle altre vaccinazioni, il venerdì mattina con un ambulatorio dedicato alla vaccinazione anti herpes zoster e alla vaccinazione antipneumococco anch’essa offerta alla coorte dei 65enni. Per informazioni telefonare in orario di ufficio a: 050/954160 -162- 442-444

ZONA LIVORNESE

La prenotazione ai soggetti aventi diritto (2.170) sarà gestita dallo sportello Cup della struttura sanitaria di Borgo San Jacopo 59 presentandosi dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 10.30. Per eventuali informazioni, contattare dalle 12.30 alle 13.15, i numeri 0586/223.559 oppure 0586/223.546 oppure al proprio medico di famiglia.

ZONA BASSA VAL DI CECINA

La prenotazione può essere effettuata ai Cup di Cecina, Donoratico e Rosignano. Gli ambulatori rispondono secondo i seguenti orari:

Rosignano (0586 614635 – email: [email protected] toscana.it) – martedì 8-9; mercoledì 8.30-12.30;

Cecina (0586 614305– email: vaccinazioni.ce@nullusl6.toscana. it) – Lunedi e Giovedì 8-8.30; Venerdì 8.30 – 12.30;

Donoratico (0565 67575– email: dist.donoratico@nullusl6.toscana. it) – da Lunedì a Sabato 11-12.30;

ZONA VAL DI CORNIA

La prenotazione può essere fatta telefonando allo 0565-67534 dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 oppure inviando una e-mail all’indirizzo: [email protected] toscana.it specificando nome, cognome, data di nascita e indirizzo, a cui seguirà per la stessa via l’indicazione di giorno e orario di prenotazione.

ZONA ELBA

La vaccinazione deve essere prenotata al Cup, presentandosi personalmente al piano terra dell’ospedale facendo richiesta di vaccinazione generica. La sede vaccinale è la stanza 23 al primo piano dell’ospedale al martedì mattina.