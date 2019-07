Vacanze al mare per gli anziani di Altopascio, l’iniziativa è rivolta alle categorie svantaggiate

ALTOPASCIO – C’è tempo fino al 22 luglio per iscriversi alle vacanze marine, organizzate dall’amministrazione comunale, per anziani soli e persone non autosufficienti residenti ad Altopascio, che si svolgeranno a Viareggio, all’Hotel Derna, dall’1 al 15 settembre.

“E… state con noi”, questo il titolo dell’iniziativa promossa dall’assessorato alle politiche sociali del Comune: le vacanze marine sono rivolte agli anziani soli e alle famiglie che hanno persone non autosufficienti a carico. Anche per quest’anno, sono previste riduzioni in base alle dichiarazioni Isee: le vacanze saranno totalmente gratuite per le persone con un reddito inferiore ai 3mila euro. Per le persone disabili, invece, a pagare sarà solo l’accompagnatore. Mentre la tassa di soggiorno, solitamente a carico dell’utente, sarà sostenuta integralmente dall’amministrazione comunale.

Con questa iniziativa l’amministrazione comunale vuole dare a due categorie particolarmente deboli come gli anziani e i disabili la possibilità di godersi qualche giorno di riposo e divertimento in riva al mare. Nella quota di partecipazione sono comprese le spese per il viaggio, pensione completa, animazione e servizio in spiaggia, mentre la tassa di soggiorno sarà a carico del Comune.

«L’attenzione verso la terza età e le famiglie con disabili a carico continua a essere al centro dell’azione della nostra amministrazione – spiega l’assessore al sociale Ilaria Sorini -. Oggi più che mai è necessario sostenere e intervenire in queste situazioni che, ogni giorno, devono fare fronte a enormi difficoltà, sia dal punto di vista economico che sociale. Questa iniziativa va proprio in questa direzione: creare aggregazione tra gli anziani, dare a tutti le stesse possibilità di fare due settimana di vacanza e sviluppare un senso di comunità e di appartenenza».

Per partecipare è necessario iscriversi recandosi all’ufficio sociale in via Casali, 26 o all’Urp di piazza Vittorio Emanuele, entro il 22 luglio. Al momento dell’iscrizione dovrà essere esibita la propria dichiarazione Isee, il certificato di buona salute e la ricevuta di pagamento (per redditi superiori ai 3000 euro). Per informazioni è possibile contattare i numeri 0583 216353 – 216907 o inviare una mail a informa@nullcomune.altopascio.lu.it.