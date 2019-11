Utenti abbandonati: trasporti pubblici tra disservizi e corse saltate a Viareggio

VIAREGGIO – Tagli, ritardi, mezzi vecchi e lenti, guasti e disservizi: chi ogni giorno utilizza i mezzi come unico mezzo, è costretto a subire tutto questo. E sempre più spesso si costringe i cittadini a spostarsi con l’auto o la moto privata, con gli inevitabili ingorghi e incidenti . Altro che sostenibilità. Nonostante il concetto di mobilità sostenibile si faccia sempre più largo, nelle città l’auto privata batte il trasporto pubblico, che è sempre più indietro. Come potrebbe andare diversamente , visto l’assoluta mancanza di interesse della politica? Tra tagli, ritardi, mezzi pubblici vecchi e lenti, guasti e disservizi, l’offerta del servizio pubblico è ferma al palo, mentre però aumentano le cooperative con le esternalizzazioni dei servizi come le biglietterie , e le scatole vuote delle società partecipate che si dividono grandi fette di finanziamenti pubblici.

Siamo fortemente preoccupati se l’attuale gestione dovesse rimanere tale, vediamo come le altre organizzazioni condividano le stesse nostre preoccupazioni, riprendiamo infatti una loro dichiarazione alla stampa, come noi ora contestano ancora una volta l’operato della Compagnia Toscana Trasporti Nord Srl per il comportamento tenuto in merito alla situazione della gara regionale per l’assegnazione del servizio di Trasporto Pubblico Locale, Ci sembra inverosimile dover assistere a situazioni di contenzioso giuridico contro la Regione Toscana ed Autolinee Toscana, non parliamo delle interferenze di politici che non sanno nulla di trasporto pubblicoma curano di più i loro salti da un partito all’altro a seconda di chi possa garantire loro una poltrona, e cerca visibilità presentando interrogazioni , senza che conosca nulla del tpl . Questi continui ricorsi portati dalla CTT Nord con soldi dei cittadini , che è e rimane pur sempre un’azienda con il 60% di capitale pubblico>>. Le cause istruite contro la Regione Toscana e la vincitrice Autolinee Toscane , sarebbero solo <<per difendere gli interessi delle aziende private che fanno parte del Consorzio Mobit. che le aziende private come CAP, BusItalia e le altre che fanno parte di Mobit, pensino solo a difendere i propri interessi privatistici e di ciò si fanno scudo facendo intervenire le aziende pubbliche che guarda caso promuovono cause costosissime contro autolinee e critiche alla Regione Toscana che ha avuto l’assenso di poter mettere a gara in un solo lotto regionale, tutto il servizio di proprietà dei comuni che sono i proprietari delle stesse aziende. Ci sembra che qualcosa non torni, i Comuni che sono i proprietari di CTT Nord, di Tiemme, di Copit, fanno causa contro se stessi?.

A pagare avvocati e spese legali continuano ad essere i cittadini cosi come i lavoratori si sono ritrovati nella situazione di vedersi peggiorare le situazioni lavorative e un drastico taglio dello stipendio e della perdita di conquiste sociali, e introduzione di normativi contro, infortunio e malattia cosi come per le donazioni sangue .

Mentre si spende soldi pubblici in contenzioni , vanno avanti le giornate nere OGGI a Viareggio , e non si vede niente di nuovo né di positivo con l’attuale situazione del tpl. Stamani è saltata una circolare a Pietrasanta, disagi che si sono ripetuti lasciando a Viareggio a piedi anche molti studenti circa 40 , altri stipati come sardine sui mezzi con i grossi pericoli in caso di frenate brusche, e i capolinea delle scuole invase da auto che impediscono manovre in sicurezza, e corse saltate sulle linee Brentino-Viareggio piazza D’Azeglio , Linea 227 , ancora la linea 25 Tobino-Ospedale, insomma riuscire a pretendere l’autobus è una vera propria scommessa giornaliera. Ma caro Sindaci, opposizioni dove siete? Aspettiamo i giorni della campagna elettorale ? Uscite in mezzo ai cittadini , salite sul bus e confrontatevi con le mamme arrabbiate, costrette loro stesse ad arrivare in ritardo al lavoro, perché azienda non garantisce il passaggio dei mezzi.

Non c’è una settimana dietro l’altra che non vi siano continui disagi , una presa in giro per chi paga l’abbonamento, i mezzi sempre guasti, e mancano i mezzi di scorta. Come possibile che il comune di Viareggio non intervenga? Sarebbe molto utile che la polizia municipale intervenga con controlli appena i bus escono dal deposito stesso, e poco prima che giungano in piazzale verdi prima della messa in servizio, e da ripetersi quando i mezzi rientrano la sera. La Cub chiede alla regione che imponga ai comuni una stretta perché si rendano conto della attuale situazione, e che siano rispettati i protocolli del contratto ponte e delle penali in esse contenuti. Questa come già detto , ha tenuto diversi incontri con ASL Dipartimento di Sicurezza e Controllo a Capannori del 11 Giugno e ancora il 26 settembre a Carrara, seguiranno accompagnati dai nostri legali, altri incontri in regione dove, dal Governatore Enrico Rossi assessore Vincenzo Ceccarelli e assessore Riccardo Buffoni . Possibile che non si riesca a garantire un servizio di trasporto pubblico più decoroso?