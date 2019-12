USL Toscana nord ovest: sul canale aziendale YouTube si parla di sanità “smart”, diabete (Livorno) e Promozione dell’attività fisica (Lucca)

LUCCA – Si arricchisce di nuovi contenuti il canale YouTube dell’Azienda USL Toscana nord ovest che apre una finestra diretta e gratuita di informazione sul mondo della sanità locale. Sul canale, raggiungibile inserendo la scritta “USL Toscana nord ovest” nella maschera di ricerca della pagina YouTube, sono state inserite altre tre trasmissioni del ciclo “Salute!” ideate dall’ufficio stampa aziendale con la collaborazione di alcune delle emittenti locali accreditate a livello regionale.

In particolare sono adesso visibili e consultabili le trasmissioni realizzate nei mesi scorsi dal titolo “Una sanità più smart, le nuove modalità per accedere ai servizi senza muoversi da casa” e “Diabete, tra prevenzione e nuove tecnologie” andate in onda su GranducatoTv e “Promuovere l’attività fisica per i più piccoli: i progetti Stretching in classe e Slurp” trasmessa da NoiTV.

Smart Sanità. Ogni mese circa 200mila persone effettuano una prenotazione agli sportelli aziendali, ma prenotare una visita, così come consultare un referto o pagare un ticket sono tutte azioni che si possono compiere con estrema facilità dal divano di casa propria. Non servono apparecchiature speciali, spesso è sufficiente lo smartphone che abbiamo tutti in tasca, basta sapere come farlo. Per spiegare i pochi semplici passaggi del procedimento sono stati intervistati Alessandro Iala, direttore dello staff della direzione generale e Paola Chelli, responsabile area supporto amministrativo ai servizi sanitari.

Novembre, mese del diabete. In occasione del mese tradizionalmente dedicato alla prevenzione del diabete la puntata presenta i servizi messi a disposizione per la presa in carico dei pazienti affetti da questo tipo di patologia. Nel trasmissione sono stati intervistati Graziano Di Cianni (Direttore Area Diabetologica Azienda USL Toscana nord ovest), Paola Orsini (Resp. Ambulatorio Piede Diabetico), Francesca Pancani (Dirigente medico Diabetologia) sui nuovi “mezzi tecnologici” a disposizione che hanno radicalmente cambiato la qualità di vita dei pazienti e la pediatra Eleonora Dati (Referente ambulatorio diabetologa pediatrica), in forza al reparto guidato da Roberto Danieli, che ha parlato dell’incidenza del diabete sui bambini e dei servizi a loro dedicati.

Promozione dell’attività fisica. La puntata presenta i progetti “Stretching in classe” e “Slurp”, pratiche fondamentali per l’acquisizione di stili di vita corretti e di una sana e permanente cultura ed educazione sportiva da parte dei bambini delle scuole primarie e dell’infanzia di Lucca. Sono intervenuti il direttore della Medicina dello Sport di Lucca Carlo Giammattei, la direttrice dell’Educazione e promozione alla salute Azienda USL Toscana nord – area Centro Margherita Brunetti, il presidente del Panathlon Club di Lucca e di Slurp Arturo Guidi e la direttrice dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Lucca, Massa Carrara e Livorno Donatella Buonriposi.

Le trasmissioni possono esser raggiunte anche direttamente cliccando sui seguenti link:

Una sanità più smart, le nuove modalità per accedere ai servizi senza muoversi da casa

Diabete, tra prevenzione e nuove tecnologie

Promuovere l’attività fisica per i più piccoli: i progetti Stretching in classe e Slurp