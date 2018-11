USL Lucca e Valle del Serchio: il 26 novembre fiocchi bianchi contro la violenza sulle donne

LUCCA– Lunedì 26 novembre, in occasione della campagna nazionale del fiocco bianco e della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, le operatrici e gli operatori sociosanitari di Lucca e Valle del Serchio si impegnano a condividere con la cittadinanza i temi alla base della giornata di sensibilizzazione.

Nella mattinata di lunedì saranno donati fiocchi bianchi alle persone che si rivolgeranno al Consultorio della Piana di Lucca, al Cup ginecologico della Zona Piana di Lucca, al Punto Donna, al Pronto Soccorso dell’ospedale “San Luca” ed al Pronto Soccorso dell’ospedale di Castelnuovo Garfagnana.

Si tratta di strutture sanitarie importanti, anche al livello simbolico, nella lotta alla violenza di genere. Il Consultorio coincide infatti con il centro di coordinamento per le azioni di contrasto a questo fenomeno: insieme al Codice Rosa si configura come un nodo della rete, che é composta da molte realtà presenti sul territorio. Tutti i venerdì nel Consultorio, all’interno della Cittadella della Salute “Campo di Marte”, é anche attivo uno sportello di ascolto psicologico dalle 9 alle 13, ad accesso libero e gratuito. La donna poi, come avviene spesso, può rivolgersi in ogni momento al Pronto Soccorso dove può essere attivato il percorso del Codice Rosa e viene garantita la presa in carico appropriata e l’inserimento nella rete delle azioni di contrasto alla violenza di genere.

Da evidenziare che l’obiettivo della campagna del fiocco bianco è di coinvolgere anche gli uomini nell’affrontare questa tematica, perché la violenza contro le donne è, oggi più che mai, un’emergenza. Ed ogni uomo in può contribuire, in quest’ambito, a fare la differenza.

<<É infatti importante – evidenziano gli organizzatori dell’iniziativa – una riflessione congiunta, che coinvolga quindi tutta la cittadinanza, affinché sia possibile un vero cambiamento culturale, che possa enfatizzare il rispetto tra le persone come valore fondante della convivenza e dell’umanità>>.

Si ringrazia “Filomania Lucca” di Annalisa Porcella per aver tessuto, con pazienza e affetto, i fiocchi bianchi che verranno distribuiti nel corso della giornata all’interno delle strutture sanitarie.