Uno tra i più  grandi della Musica: Hans-Andrè Stamm a Camaiore e a Lucca

LUCCA – Per il terzo anno consecutivo parteciperà al festival organistico “Città di Camaiore” (il concerto è previsto per martedi 20 Agosto alle 21,15 presso la Chiesa della Badia) e per il secondo consecutivo a Lucca (giovedi 22 Agosto alle ore 19,00 presso la Cattedrale di San Martino) dove lo scorso anno è stato invitato però oltre che da Flam anche dalla Sagra Musicale Lucchese. Parliamo di, considerato oggi uno tra i massimi compositori viventi. Virtuoso organista ma anchecompositore che annovera una copiosa produzione anche nel campo della musica da film ed in quella sinfonica, Stamm sembra attingere da una fonte di ispirazione che lo porta ad esprimersi in forme diverse, attingendo alla tradizione classica, ma anche aprendosi ad aspetti della musica chiaramente influenzati da generi musicali legati a contesti folkloristici, popolari, nati in vari paesi del mondo. Ci diceva un suo estimatore che con Stamm è possibile immergersi nel cuore della musica, nei suoi aspetti più belli, legati a melodie intramontabili, ma anche densi di quella sapienza nell’arte compositiva che si basa su contrappunto, melodia, armonia.