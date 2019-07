Uno chef, un artista e un vino: alla Bussola inizia “Premiere” il talent show dell’estate

LIDO DI CAMAIORE – Mettete insieme uno chef, un artista e un vino tutti alle prime esperienze, mescolate sapientemente in una cena spettacolo e condite il tutto con lo scenario unico della Bussola. Otterrete così la formula della novità dell’estate: “Premiere”, il primo dinner gala talent show . Un format creato da Alkedo Produzioni che si articola in 10 appuntamenti e si configura come una cena spettacolo a bordo piscina dove il pubblico, insieme ad una giuria tecnica sarà chiamato a giudicare una multi performance. Il primo appuntamento è fissato per mercoledì 7 agosto alle 21 alla Bussola Versilia.

Première è appunto il debutto, il lancio nella stessa serata di un giovane Chef, di un giovane artista, e di un vino. Lo show si articolerà in una cena e uno spettacolo di arte varia alla fine del quale sarà possibile dare un voto alle tre categorie. Première si ripeterà per tutta l’estate (prossimi appuntamenti il 21 ed il 28 agosto), ogni sera con protagonisti diversi e diverso tipo di spettacolo, fino ad arrivare a decretare il vincitore delle tre categorie. Una interazione tra cibo, vino e spettacolo con il coinvolgimento del pubblico che rilancia la tradizione rivisitandola di un ambiente particolare e storico come la Bussola che ha visto il debutto di personaggi divenuti storici nel campo del musica e delle produzioni teatrali.

Sul palco il cantante Raffaele Giglio che ha recentemente pubblicato il singolo inedito “Sbatti piano il portone”, sonorità Raggae-Pop con scrittura cantautorale italiana, in duetto con una grande voce della musica italiana, Aida Cooper per l’etichetta GB Music del Maestro Giancarlo Bigazzi.

Un giovane cantante dunque ma con una grande esperienza che si mette in gioco proponendo una intera serata di sonorità nuove. In cucina e sulla tavola la chef Viviana Quinci (nella foto). In cantina la prestigiosa Tenuta Ricciardi Toscanelli con i suoi Chianti e gli IGT prodotti nelle quattro cantine della tenuta.

La serata è patrocinata dall’Unione Regionale Cuochi Toscani.

Per partecipare alla cena ed allo spettacolo (che si svolgono in un unico contesto) ed aiutare a scegliere il Premiere dell’anno è necessario prenotarsi entro sabato 3 agosto chiamando i numeri 349 199 3837 oppure 0584 197 2201. Le informazioni ed i dettagli sono disponibili anche sulle pagine Facebook di Alkedo Produzioni e Bussola Versilia.