Unione Comuni Garfagnana: attivato il servizio di assistenza psicologica

CASTELNUOVO GARFAGNANA – In relazione all’emergenza Coronavirus, l’Unione Comuni Garfagnana, in sinergia con la Azienda Usl Toscana nord ovest, ha provveduto all’attivazione di un servizio di assistenza e supporto alla cittadinanza utilizzando la rete degli psicologi volontari della squadra maxi emergenze della Regione Toscana che prenderanno contatto con le persone in isolamento e quarantena accompagnandole in questo momento particolare e per vivere meglio la situazione.

Nello specifico all’interno del COI Garfagnana (tel. 0583/641308 – email coigarfagnana@nullgmail.com) ha preso avvio un nuovo coordinamento per cui verrà messo a disposizione di questi professionisti il censimento dei soggetti segnalati che verranno personalmente contattati e ai quali verrà fornito un numero dedicato al quale rivolgersi in caso di necessità, una modalità stabilita al fine di raggiungere tutti i potenziali interessati senza sovraccaricare il numero verde.

Il Presidente dell’Unione Andrea Tagliasacchi, anche a nomi dei Sindaci, ricorda che Centro Operativo Intercomunale di Protezione Civile dell’Unione Comuni Garfagnana è operativo tutti i giorni dalle 08.00 alle 20.00, mentre dalle 20.00 alle 08.00 è coperto con un servizio di reperibilità, ricordando severamente che ogni cittadino è tenuto a rispettare le prescrizioni emanate dal Governo. In queste ore è sempre più stringente rimanere nelle proprie abitazioni, il bel tempo può tentare a sottovalutare il rischio dell’esposizione ma è assolutamente necessario non uscire a fare passeggiate o creare assembramenti, tranne che nei casi previsti per legge, RIMANIAMO TUTTI A CASA!!!