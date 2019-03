Undici cipressi malati saranno abbattuti e ripiantumati a montemagno

MONTEMAGNO – Saranno abbattute undici piante di cipresso situate in via del Leccio, nella frazione di Montemagno, per poi essere sostituite con nuovi esemplari. L’ordinanza è stata firmata questa mattina dal Sindaco Del Dotto in ragione delle condizioni di imminente pericolosità per la pubblica incolumità.

Gli alberi, presenti in parte su proprietà comunale e in parte sulla pertinenza stradale, sono stati oggetto di un’approfondita valutazione fitosanitaria e di stabilità dei filari da parte dell’agronomo. Gli esemplari presentano ampie cavità al colletto per cui si prescrive un rapido abbattimento in ragione della pericolosità che rappresenta per la pubblica incolumità di persone e cose, e per i quali si provvederà alla sostituzione con la stessa specie in tardo inverno, momento dell’anno adatto per il corretto attecchimento dei nuovi cipressi.