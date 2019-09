Un’alleanza per il commercio a Querceta: Comune e Pro Loco unite

SERAVEZZA – Un’alleanza per il commercio a Querceta. Comune di Seravezza e Pro Loco a fianco dei commercianti per dare impulso alla vita della frazione e valorizzarne la tradizionale vocazione al commercio. Si parte con l’hashtag #viviquerceta, accompagnato da un eloquente sottotitolo: “120 attività commerciali per il tuo shopping in Versilia”. E da una ricca lotteria che partirà nei prossimi giorni, con una cinquantina di premi offerti da quaranta esercizi del centro fra negozi, bar, ristoranti, farmacia, agenzia viaggi, parrucchiere e centri di bellezza. I biglietti saranno presto in vendita nelle stesse attività del paese. Estrazione e consegna dei premi il prossimo 16 novembre. Poi di nuovo tutti insieme per decidere come utilizzare i proventi, a vantaggio del paese e della sua attrattività commerciale.

«Sulla scia del lavoro avviato un paio d’anni fa con un nucleo di operatori volenterosi e interessati a riattivare forme di collaborazione in seno alla categoria, dopo la fallita esperienza del Centro Commerciale Naturale, abbiamo dato vita a un coordinamento che non ha mai smesso di confrontarsi e discutere», spiega Sabrina Verona, consigliere comunale delegato al commercio. «In questo l’Amministrazione Tarabella ha avuto ed ha tutt’oggi un ruolo di stimolo e di sprone che si affianca alle azioni portate avanti su un piano più pratico, come il progetto per la riqualificazione del parco giochi di via Don Minzoni, finanziato dalla Regione Toscana proprio con i fondi che siamo riusciti ad acquisire sul bando a sostegno del commercio, l’installazione dei nuovi cestini gettarcarte avviata dall’assessorato all’ambiente nel centro urbano e lungo la pista ciclabile, la decisione di investire quasi un milione di euro nella riqualificazione del centro di Querceta. In questo contesto si è inserita recentemente e con molta vivacità la Pro Loco di Querceta, che ha portato nuovi stimoli e si è molto impegnata per dare un contributo in termini di idee e di operatività a favore del paese. Nascono così queste prime iniziative: l’hashtag e la lotteria. La sfida adesso è quella di ampliare il progetto #viviquerceta, da vedere come una nuova occasione di unità e di rilancio, nella consapevolezza – per i commercianti – di avere al proprio fianco sia il Comune sia la Pro Loco».

Determinatissimo il presidente della Pro Loco Gianluca Geragioli. «Querceta può crescere molto, ha una grande potenzialità, tanti negozi, un’ampia offerta merceologica, personale accogliente e, soprattutto, può contare sul supporto del mondo del Palio», dice. «La lotteria è il primo passo. Il ricavato verrà investito su manifestazioni ed eventi nella nostra Querceta. Credo molto nel progetto e con tutto il consiglio della Pro Loco siamo entusiasti dell’iniziativa. Dai commercianti abbiamo avuto un ottimo riscontro. Sono convinto che l’unione fa la forza: #viviquerceta, #viviilpalio».

Il sindaco Riccardo Tarabella suggella l’iniziativa sottolineando il valore della collaborazione. «Ringrazio la Pro Loco e tutti coloro che giorno dopo giorno dimostrano di credere nel lavoro comune», dichiara. «L’Amministrazione sostiene chi s’impegna con iniziative di qualità, puntando ad unire, a tutto vantaggio della collettività. È un buon inizio».