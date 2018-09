Una pizza in compagnia per salutare l’estate per i bimbi del Nido estivo a Forte dei Marmi

FORTE DEI MARMI – Una pizza con tutti i compagni di gioco, per salutare un’estate trascorsa tra castelli di sabbia, giochi sulla spiaggia e bagni in piscina: così i bambini del Nido estivo 2018 hanno concluso oggi quest’esperienza, un servizio educativo e ricreativo dedicato ai piccoli di età compresa tra i 12 e i 36 mesi, per andare incontro alle famiglie e alle loro esigenze, che ha permesso ai bambini di trascorrere delle intense mattine al mare, in compagnia di tanti coetanei, presso la spiaggia attrezzata comunale di Levante.

«Sono davvero molto felice per l’andamento di questo Nido estivo – commenta Anna Corallo, assessore alla Pubblica Istruzione – anche le educatrici hanno sottolineato l’importanza, per i bambini, delle uscite al mare, che abbiamo potenziato compatibilmente all’età dei piccoli. Per quest’opportunità desidero ringraziare il bagno Piero, gestore in concessione della spiaggia attrezzata comunale di Levante, e tutto il personale, che ha offerto ai nostri bambini anche la possibilità di usufruire della piscina, aggiungendo un surplus di divertimento alla loro stagione estiva».