Una pineta da paura a Forte dei Marmi per festeggiare Halloween

FORTE DEI MARMI – Sarà la pineta Tarabella la location da paura prescelta per festeggiare Halloween a Forte dei Marmi. Mercoledì 31 ottobre dalle 16.30 in poi L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con l’associazione Centro Il Mandala, trasformerà l’area in un vero e proprio set da brivido, naturalmente a misura di bambino.

La festa prevede intrattenimenti per grandi e bambini con postazioni di gioco a tema, un palco con spettacoli di “baby dance”, sketch interattivi e animazione e altre iniziative curate da associazioni del territorio. In programma anche i divertenti “Horror TV Show”, quiz televisivo, “Quadri da brivido”, pièce teatrali a tema e inoltre, grande novità di quest’anno la premiazione delle migliori maschere per le categorie adulti, bambini e famiglia in collaborazione con le attività commerciali Wood, Parmigiani, Tennis Raffaelli, Fantasie di Carte, La Chicca e Gou Pubblicità. Sono previste molte altre sorprese in attesa di Halloween.

Per scoprire giorno per giorno curiosità dedicate all’evento la pagina Facebook è “Halloween Forte dei Marmi”.