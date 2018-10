Una passeggiata con 350 studenti nel cuore di Lucca per il percorso “Mafalda”: torna la grande iniziativa per la promozione del benessere a scuola

LUCCA – “Scuole in movimento” è il titolo dell’iniziativa organizzata dalla struttura di Educazione e Promozione della Salute – area Centro dell’Azienda Usl Toscana nord ovest in stretta collaborazione con tutte le scuole superiori di Lucca e Piana allo scopo di dar avvio anche quest’anno al progetto “Benessere a scuola – Mafalda” e di sensibilizzare la cittadinanza ad una scuola che promuove salute.

L’appuntamento per studenti e rappresentanti degli enti coinvolti, in particolare Comune di Lucca e Ufficio Scolastico Territoriale di Lucca e Massa Carrara, è per sabato 6 ottobre a partire dalle ore 10 nel centro di Lucca (partenza del corteo da Piazza Guidiccioni ed arrivo in Piazza San Michele, passando anche da Via Fillungo e Piazza Napoleone).

L’iniziativa “Scuole in movimento” si svolge infatti nel cuore della città, così come dal cuore nasce e si rafforza la salute.

Come già avvenuto anche nella precedente edizione – quando lo scenario scelto era stato quello delle mura di Lucca – l’evento permetterà di far conoscere alla cittadinanza il progetto Mafalda, che si realizza nelle scuole da diversi anni e che ha la finalità di promuovere il benessere degli studenti e degli insegnanti, contrastando fenomeni conseguenti al disagio quali il bullismo, le dipendenze, le violenze.

Si tratta di una formazione mirata a sviluppare le competenze relazionali, sociali ed emotive che servono a stare bene e che contribuiscono a potenziare autostima e resilienza, necessarie a fare scelte della vita responsabili e consapevoli. E’ rivolta ad insegnanti e a gruppi di studenti che dovranno svolgere, all’interno della scuola, la funzione di educatori tra i pari, contribuendo a trasmettere messaggi positivi e di salute tra i coetanei.

La giornata permetterà inoltre di rinforzare il senso di appartenenza al grande gruppo dei “mafaldini”, per dare impulso e avvio al nuovo anno scolastico.

Il percorso formativo, svolto anche in collaborazione con il Consultorio giovani della USL nordovest di Lucca, affronta i temi dell’autoconsapevolezza, dell’alfabetizzazione emotiva e della relazione efficace; ha come protagonisti gli stessi ragazzi e si articola in tre step annuali. Il primo step consente di preparare il terreno fertile attraverso una formazione e co-progettazione con gli insegnanti che lavorano poi con gli studenti delle prime e seconde classi su queste tematiche, con una metodologia di tipo esperienziale. Nei due anni successivi, gli studenti (tutor) che proseguono il percorso formativo, si prendono cura di quelli più giovani e diventano educatori tra pari, contribuendo a promuovere la salute dei coetanei. Questo porta a disseminare messaggi positivi ed a migliorare il clima relazionale.

Per la struttura di Educazione e promozione della salute dell’Azienda sanitaria e per la scuola questo percorso rappresenta, quindi, un impegno importante rivolto ad aiutare i ragazzi a sviluppare le abilità e i valori interiori necessari ad una relazione ottimale, con se stessi e con gli altri affinché possano moltiplicarsi ed emergere tra i giovani quelle buone pratiche, che spesso non fanno notizia ma che sicuramente generano salute.

Le foto e i ricordi della giornata, tra l’altro, rappresenteranno per gli studenti, per gli insegnanti e per gli operatori dell’Azienda USL Toscana nord ovest la spinta necessaria al lavoro che verrà svolto nel corso dell’intero anno scolastico.