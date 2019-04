Una luce possibile: nella giornata mondiale per l’autismo si presenta il volume dell’Associazione LU.Ce alla Fondazione Lazzareschi

LUCCA – Esce in occasione della giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo, martedì 2 aprile il volume di Giovanni Dal Poggetto, Elena Ernesti, Linda Petretti e Sara Zanforlini, Una luce possibile, libro che racconta Una storia di riabilitazione nell’autismo in età adulta. Una scelta quella fatta dall’Associazione Lu.Ce di affidare ad un testo la riflessione su una tematica importante proprio in questo giorno che accende di blu monumenti pubblici e privati per ricordare le problematiche legate all’autismo. Un libro, edito da Pacini Fazzi che proprio martedì 2 aprile alle ore 17,00 verrà presentato alla Fondazione Lazzareschi di Porcari da tutti gli autori.

Introduce Giovanni Del Poggetto, neuropsichoiatra e presidente associazione Lu.ce e a seguire la testimonianza di Gemma del Carlo, Presidente Fasm, di Elena Ernesti, medico legale e psicoterapeuta, Linda Petretti, psicologa e psicoterapeuta e Sara Zanforlini, dott.ssa in Scienze tecniche di psicologia clinica e della salute. Un volume che nasce da una serie di esperienze vissute da chi, a vario titolo, si è trovato ad affrontare e gestire lo spettro autistico e prende le mosse dalla storia di una persona con autismo che in età adulta ha iniziato un percorso di riabilitazione riportando maggior benessere per se stesso e per l’ambiente ralazionale in cui vive. Un libr dedicato alle famiglie perché è necessario avere fiducia nel pieno sviluppo delle persone con autismo qualunque sia la loro età e condizione.