Un villaggio per le associazioni di protezione civile a Capannori alla Festa dell’Aria

CAPANNORI – Un vero e proprio villaggio dedicato alle associazioni di protezione civile di Capannori. Sarà allestito domani, sabato 8, e dopodomani, domenica 9, alla Festa dell’Aria all’aeroporto di Capannori. Si tratta di una novità dell’edizione 2018 della manifestazione, che ha lo scopo di valorizzare l’attività di questi gruppi di cittadini volontari che svolgono un ruolo fondamentale e che l’amministrazione comunale intende promuovere con un pacchetto di iniziative di cui l’appuntamento dedicato al volo è uno degli eventi.

Otto sono le associazioni presenti: Misericordia di Capannori, Misericordia di Marlia, Misericordia di Massa Macinaia e San Giusto di Compito, Misericordia Santa Gemma Galgani, Vab Lucca, Gva Vorno, Associazione Nazionale Autieri d’Italia e Nucleo Provinciale Protezione Anc – Lucca. Durante le due giornate il pubblico potrà assistere a dimostrazioni con mezzi e strumenti specialistici, incontrare i volontari e prendere materiale informativo contenente numeri utili e informazioni. Per l’occasione, infatti, il Comune e le associazioni hanno realizzato un depliant per far conoscere ai giovani e ai meno giovani come entrare in contatto con la protezione civile.

«La città di Capannori è caratterizzata da una rete di protezione civile molto importante, che si basa sul volontariato – dichiara il sindaco, Luca Menesini -. Ognuno di questi gruppi svolge un lavoro fondamentale sia sotto il fronte della prevenzione sia sotto quello dell’azione diretta durante le emergenze. L’amministrazione comunale vuole rafforzare questo legame tra associazioni e comunità. Per questo abbiamo ideato una serie di iniziative per far conoscere meglio questo settore ai giovani e a tutti i cittadini. Ringrazio le associazioni di protezione civile per l’attività preziosa svolta durante le emergenze e gli eventi come questo».

Per avvicinare i cittadini alle associazioni di protezione civile sono previsti anche altre iniziative come incontri nelle scuole e un’esercitazione in programma nelle prossime settimane.