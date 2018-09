Apertura tutta al femminile per il ‘Boccherini Open Gold’ con Isabel Trio

LUCCA – Sarà la musica da camera ad aprire ufficialmente Open Gold 2018, la rassegna organizzata dall’Istituto superiore di studi musicali “L. Boccherini” che costituisce, ormai da sei anni, un punto di riferimento tra le attività musicali del Settembre lucchese. Martedì 4 settembre, alle 21, salirà sul palco dell’Auditorium “Boccherini” l’Isabel Trio composto Giulia Manfredini (violino), Lucia Sacerdoni (violoncello) e Francesca Lo Verso (pianoforte), per un inizio del festival tutto al femminile.

In programma brani di tre dei più celebri musicisti e compositori vissuti a cavallo tra Settecento e Ottocento: Johannes Brahms, Franz Joseph Haydne Wolfgang Amadeus Mozart. Del primo, le giovani musiciste eseguiranno il Trio n. 2 in Do maggiore op. 87,opera a volte criticata per una certa freddezza espressiva e un eccessivo tecnicismo costruttivo, ma che in realtà rappresenta uno splendido esempio della maestria compositiva di Brahms. Di Haydn è stato scelto il Trio n. 1 in Do maggiore op. 86 Hob.XV:27, caratterizzato da godibili e calibrate linee melodiche di violino e violoncello che arricchiscono la parte dedicata al pianoforte, che si distingue per brillantezza ma anche per l’impegno richiesto all’interprete. Infine, il Trio n. 6 in Do maggiore K 548 di Mozart, curiosamente scritto per tentare di risollevare le finanze domestiche, che nel luglio del 1788 avevano portato Mozart sull’orlo del tracollo a causa delle ostilità che vedevano l’Austria impegnata contro l’Impero Ottomano e che avevano costretto molti membri dell’aristocrazia viennese a stringere prudentemente i cordoni della borsa.

I concerti proseguono venerdì 7 settembre (alle 21 all’Auditorium di piazza del Suffragio) con l’esibizione degli allievi della masterclass di viola e di musica da camera condotta da Demetrio Comuzzi nell’ambito di Open Gold.

Isabel Trio si è perfezionato nella classe di musica da camera del Mº Antonio Valentino, proseguendo poi con master di perfezionamento con Christa Bützberger, Amiran Ganz (violinista nell’Altenberg Trio Wien) e, infine, sotto la guida del Trio Debussy, all’Accademia di Pinerolo. Nel 2017, il trio si classi­fica al secondo posto nella XXIX European Music Competition Città di Moncalieri. Nel 2018, vince il primo premio assoluto nella categoria musica da camera con pianoforte e il premio speciale “Benedetto Tristaino” alla nona edizione del Premio Crescendo di Firenze. A maggio 2018 il trio ha avuto l’opportunità di partecipare alla stagione concertistica dell’Unione Musicale, una delle più antiche e affermate realtà concertistiche in Europa.

I concerti sono gratuiti. Per informazioni: www.boccherini.it